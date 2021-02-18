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Набор для ролевых игр в стиле БДСМ Eromantica, розовый: маска, наручники, оковы, ошейник, флоггер, к

Артикул: 313291
  • Набор для ролевых игр в стиле БДСМ Eromantica, розовый: маска, наручники, оковы, ошейник, флоггер, к - фото 1
  • Набор для ролевых игр в стиле БДСМ Eromantica, розовый: маска, наручники, оковы, ошейник, флоггер, к - фото 2
  • Набор для ролевых игр в стиле БДСМ Eromantica, розовый: маска, наручники, оковы, ошейник, флоггер, к - фото 3
  • Набор для ролевых игр в стиле БДСМ Eromantica, розовый: маска, наручники, оковы, ошейник, флоггер, к - фото 4
  • Набор для ролевых игр в стиле БДСМ Eromantica, розовый: маска, наручники, оковы, ошейник, флоггер, к - фото 5
  • Набор для ролевых игр в стиле БДСМ Eromantica, розовый: маска, наручники, оковы, ошейник, флоггер, к - фото 6
  • Набор для ролевых игр в стиле БДСМ Eromantica, розовый: маска, наручники, оковы, ошейник, флоггер, к - фото 7
  • Набор для ролевых игр в стиле БДСМ Eromantica, розовый: маска, наручники, оковы, ошейник, флоггер, к - фото 8
  • Набор для ролевых игр в стиле БДСМ Eromantica, розовый: маска, наручники, оковы, ошейник, флоггер, к - фото 9
  • Набор для ролевых игр в стиле БДСМ Eromantica, розовый: маска, наручники, оковы, ошейник, флоггер, к - фото 10
Набор для ролевых игр в стиле БДСМ Eromantica, розовый: маска, наручники, оковы, ошейник, флоггер, к - фото 1
Набор для ролевых игр в стиле БДСМ Eromantica, розовый: маска, наручники, оковы, ошейник, флоггер, к - фото 2
Набор для ролевых игр в стиле БДСМ Eromantica, розовый: маска, наручники, оковы, ошейник, флоггер, к - фото 3
Набор для ролевых игр в стиле БДСМ Eromantica, розовый: маска, наручники, оковы, ошейник, флоггер, к - фото 4
Набор для ролевых игр в стиле БДСМ Eromantica, розовый: маска, наручники, оковы, ошейник, флоггер, к - фото 5
Набор для ролевых игр в стиле БДСМ Eromantica, розовый: маска, наручники, оковы, ошейник, флоггер, к - фото 6
Набор для ролевых игр в стиле БДСМ Eromantica, розовый: маска, наручники, оковы, ошейник, флоггер, к - фото 7
Набор для ролевых игр в стиле БДСМ Eromantica, розовый: маска, наручники, оковы, ошейник, флоггер, к - фото 8
Набор для ролевых игр в стиле БДСМ Eromantica, розовый: маска, наручники, оковы, ошейник, флоггер, к - фото 9
Набор для ролевых игр в стиле БДСМ Eromantica, розовый: маска, наручники, оковы, ошейник, флоггер, к - фото 10
2 330 руб. 
4 810 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 313291
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендEromantica
Тип товараТовары для БДСМ
Дополнительнокомплект: маска, наручники, оковы, ошейник, флоггер, кляп
Материалискусственный мех
СтранаКитай
ТипНабор для ролевых игр
Цветрозовый
Всем девочкам иногда хочется разнообразить привычную романтику совместных вечеров и попробовать что-то новое… Eromantica предлагает примерить на себя непривычные роли и испытать захватывающие дух эмоции. Бренд выпустил на рынок набор БДСМ-аксессуаров Nasty Girl. Каждая женщина получит прекрасную возможность погрузиться в мир чувственных игр для двоих. Почти как герои известного модного фильма, набор позволит научиться больше доверять друг другу и узнать, что БДСМ — это удивительно приятно и волнующе. Возбуждающие прикосновения стильных аксессуаров добавят страсти в даже в самую обыденную прелюдию и пробудят интерес к смелым экспериментам. Осталось только определиться с ролями….


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Самовывоз невозможен
Набор для ролевых игр в стиле БДСМ Eromantica, розовый: маска, наручники, оковы, ошейник, флоггер, к - по цене 2330 руб. в Нижнем Новгороде. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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