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Главная Товары для взрослых Секс-игрушки Вибраторы Eromantica Многофункциональный вибромассажер Eromantica Uma, Силикон, Фиолетовый, 20 см

Многофункциональный вибромассажер Eromantica Uma, Силикон, Фиолетовый, 20 см

Артикул: 313245
  • Многофункциональный вибромассажер Eromantica Uma, Силикон, Фиолетовый, 20 см - фото 1
  • Многофункциональный вибромассажер Eromantica Uma, Силикон, Фиолетовый, 20 см - фото 2
  • Многофункциональный вибромассажер Eromantica Uma, Силикон, Фиолетовый, 20 см - фото 3
  • Многофункциональный вибромассажер Eromantica Uma, Силикон, Фиолетовый, 20 см - фото 4
  • Многофункциональный вибромассажер Eromantica Uma, Силикон, Фиолетовый, 20 см - фото 5
  • Многофункциональный вибромассажер Eromantica Uma, Силикон, Фиолетовый, 20 см - фото 6
  • Многофункциональный вибромассажер Eromantica Uma, Силикон, Фиолетовый, 20 см - фото 7
  • Многофункциональный вибромассажер Eromantica Uma, Силикон, Фиолетовый, 20 см - фото 8
  • Многофункциональный вибромассажер Eromantica Uma, Силикон, Фиолетовый, 20 см - фото 9
  • Многофункциональный вибромассажер Eromantica Uma, Силикон, Фиолетовый, 20 см - фото 10
Многофункциональный вибромассажер Eromantica Uma, Силикон, Фиолетовый, 20 см - фото 1
Многофункциональный вибромассажер Eromantica Uma, Силикон, Фиолетовый, 20 см - фото 2
Многофункциональный вибромассажер Eromantica Uma, Силикон, Фиолетовый, 20 см - фото 3
Многофункциональный вибромассажер Eromantica Uma, Силикон, Фиолетовый, 20 см - фото 4
Многофункциональный вибромассажер Eromantica Uma, Силикон, Фиолетовый, 20 см - фото 5
Многофункциональный вибромассажер Eromantica Uma, Силикон, Фиолетовый, 20 см - фото 6
Многофункциональный вибромассажер Eromantica Uma, Силикон, Фиолетовый, 20 см - фото 7
Многофункциональный вибромассажер Eromantica Uma, Силикон, Фиолетовый, 20 см - фото 8
Многофункциональный вибромассажер Eromantica Uma, Силикон, Фиолетовый, 20 см - фото 9
Многофункциональный вибромассажер Eromantica Uma, Силикон, Фиолетовый, 20 см - фото 10
2 510 руб. 
5 590 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 313245
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендEromantica
Тип товараВибраторы
Диаметр4.5 см
Длина20 см
Количество режимов10
Комплектациявибратор, USB-кабель, упаковка
МатериалABS пластик/силикон
Особенностивлагостойкий
Режимы работывибрация
Стимуляциявагинальной области, любой области тела
Тип питанияаккумулятор
Тип управлениякнопки
Цветфиолетовый
Для девушек, которым нужен идеал, мы создали UMA — вибромассажер с множеством вариантов использования. Все, что нужно для расслабления и удовольствия, мы совместили в одном устройстве. Терапевтический массажер UMA поможет массировать любую часть тела, расслабит мышцы и снимет боль после нагрузки или травмы. Ты сможешь восстановиться и расслабиться: просто выбери нужный режим вибрации из десяти вариантов!. Круглая головка и вытянутая загнутая ручка позволят массировать самые разные участки твоего тела, а мягкая насадка прекрасно справится с нежным массажем лица. Для полного релакса ты можешь взять UMA с собой в душ или в ванну с душистой пеной и устроить настоящий SPA-салон прямо у себя дома! И все это без проводов и батареек. USB-кабель дает возможность зарядить его везде. Открой для себя потрясающие ощущения вместе с UMA!


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Многофункциональный вибромассажер Eromantica Uma, Силикон, Фиолетовый, 20 см - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2510 руб., вам надо позвонить по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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