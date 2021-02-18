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Главная Товары для взрослых Презервативы и лубриканты Презервативы Okamoto Презервативы Окамото серия Skinless Skin Super lubricative № 10 С двойной смазкой

Презервативы Окамото серия Skinless Skin Super lubricative № 10 С двойной смазкой

Артикул: 313210
  • Презервативы Окамото серия Skinless Skin Super lubricative № 10 С двойной смазкой - фото 1
  • Презервативы Окамото серия Skinless Skin Super lubricative № 10 С двойной смазкой - фото 2
Презервативы Окамото серия Skinless Skin Super lubricative № 10 С двойной смазкой - фото 1
Презервативы Окамото серия Skinless Skin Super lubricative № 10 С двойной смазкой - фото 2
680 руб. 
1 020 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 313210
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендOkamoto
Тип товараПрезервативы
Материаллатекс
Основной цветпрозрачный
Поверхностьгладкая
Штук в упаковке10
Признанный во всём мире производитель с безупречной репутацией, инновационное запатентованное производство абсолютно безопасного для здоровья материала и воплощение в реальность желания не ощущать наличие презерватива - всё это Okamoto Skinless Skin Super Lu icative: нежная, мягкая, неосязаемая на ощупь текстура такого презерватива подчёркивает красоту мужского тела и позволяет насладиться максимально естественными ощущениями. двойная неспермицидная смазка повышает прочность изделия и открывает возможность экспериментировать с разными видами секса. а стандарты качества, прошедшие все мыслимые и немыслимые проверки, дарят превосходное чувство безопасности. Презервативы Okamoto - лидеры в своей отрасли в Японии, США, Германии, Франции, Норвегии. Они отвечают наивысшей степени качества и надёжности, что ежегодно отмечается на премии World Best Condoms.


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Самовывоз невозможен
Презервативы Окамото серия Skinless Skin Super lubricative № 10 С двойной смазкой - стоимость товара 680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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