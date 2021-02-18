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Презервативы Sagami Original 0.02 УЛЬТРАТОНКИЕ,гладкие №3

Артикул: 313037
  • Презервативы Sagami Original 0.02 УЛЬТРАТОНКИЕ,гладкие №3 - фото 1
  • Презервативы Sagami Original 0.02 УЛЬТРАТОНКИЕ,гладкие №3 - фото 2
  • Презервативы Sagami Original 0.02 УЛЬТРАТОНКИЕ,гладкие №3 - фото 3
  • Презервативы Sagami Original 0.02 УЛЬТРАТОНКИЕ,гладкие №3 - фото 4
  • Презервативы Sagami Original 0.02 УЛЬТРАТОНКИЕ,гладкие №3 - фото 5
  • Презервативы Sagami Original 0.02 УЛЬТРАТОНКИЕ,гладкие №3 - фото 6
Презервативы Sagami Original 0.02 УЛЬТРАТОНКИЕ,гладкие №3 - фото 1
Презервативы Sagami Original 0.02 УЛЬТРАТОНКИЕ,гладкие №3 - фото 2
Презервативы Sagami Original 0.02 УЛЬТРАТОНКИЕ,гладкие №3 - фото 3
Презервативы Sagami Original 0.02 УЛЬТРАТОНКИЕ,гладкие №3 - фото 4
Презервативы Sagami Original 0.02 УЛЬТРАТОНКИЕ,гладкие №3 - фото 5
Презервативы Sagami Original 0.02 УЛЬТРАТОНКИЕ,гладкие №3 - фото 6
640 руб. 
710 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 313037
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендSagami
Тип товараПрезервативы
Материалполиуретан
Основной цветпрозрачный
Поверхностьгладкая
Штук в упаковке3
Ультратонкие полиуретановые презервативы Sagami Original 0.02 отвечают самым завышенным требованиям - они не ощущаются, обеспечивают непревзойденную защиту и подходят аллергикам. Не крадут ощущения. Толщина этих презервативов всего 0,02 мм, а это значит, что они воспринимаются как вторая кожа. Надежно защищают. Молекулярная плотность полиуретана выдерживает большое натяжение, поэтому Sagami Original 0.02 не рвутся даже у тех, кто любит пожестче. Не вызывают аллергических реакций. В составе Original 0.02 нет протеинов и химических катализаторов, так что их смело могут использовать люди с аллергией на латекс. Активно проводят тепло. Их теплопроводность в 7 раз выше, чем у латекса, поэтому удовольствие от стимуляции так же естественно, как в сексе без презерватива. Улучшают скольжение. Гладкая поверхность создает повышенный комфорт во время стимуляции. Обладают нейтральным запахом, без отдушек и раздражающего благоухания резины.


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Самовывоз невозможен
Презервативы Sagami Original 0.02 УЛЬТРАТОНКИЕ,гладкие №3 - стоимость товара 640 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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