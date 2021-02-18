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Главная Товары для взрослых Секс-игрушки Вибраторы A-toys by TOYFA Реалистичный вибратор TOYFA A-Toys, PVC, Мультискоростной, 17 см

Реалистичный вибратор TOYFA A-Toys, PVC, Мультискоростной, 17 см

Артикул: 313019
  • Реалистичный вибратор TOYFA A-Toys, PVC, Мультискоростной, 17 см - фото 1
  • Реалистичный вибратор TOYFA A-Toys, PVC, Мультискоростной, 17 см - фото 2
  • Реалистичный вибратор TOYFA A-Toys, PVC, Мультискоростной, 17 см - фото 3
  • Реалистичный вибратор TOYFA A-Toys, PVC, Мультискоростной, 17 см - фото 4
  • Реалистичный вибратор TOYFA A-Toys, PVC, Мультискоростной, 17 см - фото 5
  • Реалистичный вибратор TOYFA A-Toys, PVC, Мультискоростной, 17 см - фото 6
  • Реалистичный вибратор TOYFA A-Toys, PVC, Мультискоростной, 17 см - фото 7
Реалистичный вибратор TOYFA A-Toys, PVC, Мультискоростной, 17 см - фото 1
Реалистичный вибратор TOYFA A-Toys, PVC, Мультискоростной, 17 см - фото 2
Реалистичный вибратор TOYFA A-Toys, PVC, Мультискоростной, 17 см - фото 3
Реалистичный вибратор TOYFA A-Toys, PVC, Мультискоростной, 17 см - фото 4
Реалистичный вибратор TOYFA A-Toys, PVC, Мультискоростной, 17 см - фото 5
Реалистичный вибратор TOYFA A-Toys, PVC, Мультискоростной, 17 см - фото 6
Реалистичный вибратор TOYFA A-Toys, PVC, Мультискоростной, 17 см - фото 7
740 руб. 
810 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 313019
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендA-toys by TOYFA
Тип товараВибраторы
Диаметр4 см
Длина20 см
Количество режимов1
Комплектациявибратор, упаковка
МатериалPVC
Особенностивлагостойкий
Режимы работывибрация
Стимуляциявагинальной области
Тип питаниябатарейки
Тип управленияручка регулятора
Цветтелесный
Оригинальный по своей форме вибратор со слегка заостренной головкой порадует свою обладательницу классическим размером весьма ощутимой рельефной поверхностью, твердым стержнем и упругим материалом. Ко всем достоинствам можно добавить мультискоростную вибрацию и простоту регулирования интенсивности ласкающих волн. Доступная классика, которая должна быть в арсенале секс-игрушек, и без которой обычный сексуальный ужин рискует стать пресным. Рабочая длина 17 см.


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Реалистичный вибратор TOYFA A-Toys, PVC, Мультискоростной, 17 см - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 740 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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