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Наручники TOYFA Theatre, меховые, фиолетовые, 28 см.

Артикул: 313013
  • Наручники TOYFA Theatre, меховые, фиолетовые, 28 см. - фото 1
  • Наручники TOYFA Theatre, меховые, фиолетовые, 28 см. - фото 2
  • Наручники TOYFA Theatre, меховые, фиолетовые, 28 см. - фото 3
Наручники TOYFA Theatre, меховые, фиолетовые, 28 см. - фото 1
Наручники TOYFA Theatre, меховые, фиолетовые, 28 см. - фото 2
Наручники TOYFA Theatre, меховые, фиолетовые, 28 см. - фото 3
1 290 руб. 
1 630 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 313013
В наличии
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БрендTheatre by TOYFA
Тип товараТовары для БДСМ
Металлические наручники с искусственным мехом для сексуальных ролевых игр. Регулируемый механизм позволяет сковывать как женские, так и мужские руки. На случай утери ключей или необходимости быстрого освобождения, предусмотрен рычажок быстрого открытия. В комплект входят два ключа - почувствуйте свою власть, обладая ими!


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Самовывоз невозможен
Наручники TOYFA Theatre, меховые, фиолетовые, 28 см. - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1290 руб., вам надо позвонить по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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