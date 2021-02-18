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Вибромассажёр LaFree DENMA Magic Eyes, ABS пластик, черный, 20,4 см

Артикул: 312869
  • Вибромассажёр LaFree DENMA Magic Eyes, ABS пластик, черный, 20,4 см - фото 1
  • Вибромассажёр LaFree DENMA Magic Eyes, ABS пластик, черный, 20,4 см - фото 2
  • Вибромассажёр LaFree DENMA Magic Eyes, ABS пластик, черный, 20,4 см - фото 3
  • Вибромассажёр LaFree DENMA Magic Eyes, ABS пластик, черный, 20,4 см - фото 4
  • Вибромассажёр LaFree DENMA Magic Eyes, ABS пластик, черный, 20,4 см - фото 5
  • Вибромассажёр LaFree DENMA Magic Eyes, ABS пластик, черный, 20,4 см - фото 6
  • Вибромассажёр LaFree DENMA Magic Eyes, ABS пластик, черный, 20,4 см - фото 7
  • Вибромассажёр LaFree DENMA Magic Eyes, ABS пластик, черный, 20,4 см - фото 8
  • Вибромассажёр LaFree DENMA Magic Eyes, ABS пластик, черный, 20,4 см - фото 9
  • Вибромассажёр LaFree DENMA Magic Eyes, ABS пластик, черный, 20,4 см - фото 10
Вибромассажёр LaFree DENMA Magic Eyes, ABS пластик, черный, 20,4 см - фото 1
Вибромассажёр LaFree DENMA Magic Eyes, ABS пластик, черный, 20,4 см - фото 2
Вибромассажёр LaFree DENMA Magic Eyes, ABS пластик, черный, 20,4 см - фото 3
Вибромассажёр LaFree DENMA Magic Eyes, ABS пластик, черный, 20,4 см - фото 4
Вибромассажёр LaFree DENMA Magic Eyes, ABS пластик, черный, 20,4 см - фото 5
Вибромассажёр LaFree DENMA Magic Eyes, ABS пластик, черный, 20,4 см - фото 6
Вибромассажёр LaFree DENMA Magic Eyes, ABS пластик, черный, 20,4 см - фото 7
Вибромассажёр LaFree DENMA Magic Eyes, ABS пластик, черный, 20,4 см - фото 8
Вибромассажёр LaFree DENMA Magic Eyes, ABS пластик, черный, 20,4 см - фото 9
Вибромассажёр LaFree DENMA Magic Eyes, ABS пластик, черный, 20,4 см - фото 10
2 680 руб. 
5 590 руб. 
Купить
+ 69 КэтКоинов
Артикул: 312869
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендMagic Eyes
Тип товараВибраторы
Диаметр3.8 см
Длина20.4 см
Количество режимов10
Комплектациявибратор, батарейки, упаковка
МатериалABS пластик/силикон
Особенностивлагостойкий
Режимы работывибрация
Стимуляцияклитора, наружных интимных зон, любой части тела
Тип питаниябатарейки
Тип управленияручка регулятора
Цветчерный
LaFree DENMA Magic Eyes — японский вибромассажер, который делает повседневную жизнь приятнее. Он легко совмещает в себе полезный функционал сразу двух устройств: мощного массажера и стимулятора эрогенных точек. С ним вам не придется выбирать между яркой сексуальной разрядкой и расслабляющим массажем. Просто попробуйте пройтись большой силиконовой головкой массажера по отдельным участкам тела. Почувствуйте, как отменно прорабатывают их 10 режимов вибрации. А потом согните «шею» стимулятора под нужным вам углом наклона, чтобы познакомиться с магией точечного массажа. Используйте LaFree DENMA Magic Eyes во время прелюдии для стимуляции клитора, после изнурительных тренировок включайте его для снятия усталости или массируйте им проблемные зоны — вам понравится его эффективная работа в любом сценарии. Подходит для возбуждающего, расслабляющего и антицеллюлитного массажа. Обладает водонепроницаемой поверхностью для комфортной очистки вибромассажера. Произведен из проверенных и безопасных для здоровья материалов, которые прослужат долгие годы. Позвольте своей жизни заиграть новыми красками с японским вибромассажером LaFree DENMA Magic Eyes


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Самовывоз невозможен
Вибромассажёр LaFree DENMA Magic Eyes, ABS пластик, черный, 20,4 см - стоимость товара 2680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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