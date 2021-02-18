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Водонепроницаемый вибратор Erotist Mighty, 22 см

Артикул: 312865
  • Водонепроницаемый вибратор Erotist Mighty, 22 см - фото 1
  • Водонепроницаемый вибратор Erotist Mighty, 22 см - фото 2
Водонепроницаемый вибратор Erotist Mighty, 22 см - фото 1
Водонепроницаемый вибратор Erotist Mighty, 22 см - фото 2
2 610 руб. 
3 310 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 312865
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендErotist Intense
Тип товараВибраторы
Диаметр3.2 см
Длина22 см
Количество режимов6
Комплектациявибратор, упаковка
МатериалABS пластик/силикон
Особенностивлагостойкий
Режимы работывибрация
Стимуляцияанальной области, вагинальной области
Тип питаниябатарейки
Тип управлениякнопки
Цветбелый
Впусти абсолютное наслаждение! Есть вибраторы хорошие, а есть потрясающие! Вибратор Erotist Mighty относится ко второй категории. И вот почему: 1. Его вибрация поражает: она работает на низких частотах, что дарит более мощное и глубокое наслаждение. 2. Его поверхность нежна и безопасна для здоровья: игрушка изготовлена из приятного на ощупь медицинского силикона. 3. Он включается всего за 2 секунды и моется обычной водой с мылом. Это даёт вибратору право не просто называться, а действительно быть удобным в эксплуатации. 4. Он абсолютно водонепроницаем: с ним можно и душ принимать, и расслабляться в ванне. 5. Его дизайн не раздражает своей реалистичностью: его даже можно оставить на видном месте, всё равно никто не догадается, что это секс-игрушка. Вот 5 причин, благодаря которым вибратор Erotist Mighty заслужил право называться потрясающим!


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Водонепроницаемый вибратор Erotist Mighty, 22 см - стоимость товара 2610 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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