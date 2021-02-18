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Главная Товары для взрослых Интимная косметика Возбуждающие средства HOT Масло для массажа stimulation Лотос и кокосовое масло, 100 мл.

Масло для массажа stimulation Лотос и кокосовое масло, 100 мл.

Артикул: 312858
  • Масло для массажа stimulation Лотос и кокосовое масло, 100 мл. - фото 1
  • Масло для массажа stimulation Лотос и кокосовое масло, 100 мл. - фото 2
Масло для массажа stimulation Лотос и кокосовое масло, 100 мл. - фото 1
Масло для массажа stimulation Лотос и кокосовое масло, 100 мл. - фото 2
1 220 руб. 
1 370 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 312858
В наличии
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БрендHOT
Тип товараМасло для массажа
Ароматпряный
Объём100 мл
Рекомендации по применениюдля наружного применения
Составмасло семян подсолнечника, этилгексил стеарат, изопропилмиристат, кокосовое масло, токоферилацетат, ароматизатор, токоферол, линалоол, цитронеллол
Страна происхожденияАвстрия
Форма выпускафлакон
Коллекция масел ШИАТСУ представлена в весьма необычной форме - в виде геля с невесомой текстурой. Превалирующая водная основа позволяет маслам полностью впитываться в кожу, оставляя ощущение увлажнённости и шелковистости. При этом полезные свойства масла сохраняются в полной мере. Коллекция состоит из восьми женских чарующих ароматов.


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Самовывоз невозможен
Масло для массажа stimulation Лотос и кокосовое масло, 100 мл. - стоимость товара 1220 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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