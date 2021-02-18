Масло для ванны и массажа в капсулах INTT SEXY CASE с ароматом Dolce and Gabanna, 2 капсулы, 3 г

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|INTT
|Тип товара
|Масло для ванны
|Аромат
|парфюмерный
|Объём
|3 г
|Рекомендации по применению
|извлеките шарик, от контакта с теплом вашей кожи или воды, капсула легко растворится и выпустит завораживающий аромат.
|Состав
|парфюм, токоферола ацетат, кремний, желатин, глицерин, вода, метилпарабен, CI 15985, масло подсолнуха, пропилпарабен.
|Страна происхождения
|Бразилия
|Форма выпуска
|флакон
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