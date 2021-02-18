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Главная Товары для взрослых Презервативы и лубриканты Лубриканты (смазки) Shunga Лубрикант Shunga Toko Aqua на водной основе, ультра-шелковистый, 165 мл

Лубрикант Shunga Toko Aqua на водной основе, ультра-шелковистый, 165 мл

Артикул: 312850
  • Лубрикант Shunga Toko Aqua на водной основе, ультра-шелковистый, 165 мл - фото 1
  • Лубрикант Shunga Toko Aqua на водной основе, ультра-шелковистый, 165 мл - фото 2
  • Лубрикант Shunga Toko Aqua на водной основе, ультра-шелковистый, 165 мл - фото 3
  • Лубрикант Shunga Toko Aqua на водной основе, ультра-шелковистый, 165 мл - фото 4
Лубрикант Shunga Toko Aqua на водной основе, ультра-шелковистый, 165 мл - фото 1
Лубрикант Shunga Toko Aqua на водной основе, ультра-шелковистый, 165 мл - фото 2
Лубрикант Shunga Toko Aqua на водной основе, ультра-шелковистый, 165 мл - фото 3
Лубрикант Shunga Toko Aqua на водной основе, ультра-шелковистый, 165 мл - фото 4
1 320 руб. 
1 680 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 312850
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендShunga
Тип товараЛубриканты (смазки)
Особенностиводная основа
Формула Toko Aqua создана исключительно для длительного скольжения и беспрепятственного проникновения. Этот сверхшелковистый лубрикант усиливает ощущения движущихся тел в моменты страстей любви. • На водной основе. • Без ароматизатора. • Совместим с латексом. • Не оставляет пятен. • Ультра-шелковистый. • Длительное скольжение. Ультра-шелковистые лубриканты Toko усиливают ощущения в момент непосредственного сексуального контакта. Toko быстро станет лучшим помощником в моменты страсти.


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Самовывоз невозможен
Лубрикант Shunga Toko Aqua на водной основе, ультра-шелковистый, 165 мл - стоимость товара 1320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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