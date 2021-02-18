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Главная Товары для взрослых Интимная косметика Возбуждающие средства Штучки-дрючки Массажная плитка Штучки-Дрючки "Сочная дыня", упаковка 5 шт по 20 г.

Массажная плитка Штучки-Дрючки "Сочная дыня", упаковка 5 шт по 20 г.

Артикул: 312846
  • Массажная плитка Штучки-Дрючки &quot;Сочная дыня&quot;, упаковка 5 шт по 20 г. - фото 1
  • Массажная плитка Штучки-Дрючки &quot;Сочная дыня&quot;, упаковка 5 шт по 20 г. - фото 2
Массажная плитка Штучки-Дрючки &quot;Сочная дыня&quot;, упаковка 5 шт по 20 г. - фото 1
Массажная плитка Штучки-Дрючки &quot;Сочная дыня&quot;, упаковка 5 шт по 20 г. - фото 2
400 руб. 
1 610 руб. 
Купить
Артикул: 312846
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендШтучки-дрючки
Тип товараМассажная плитка
Ароматфруктовый
Объём5x20 г
Рекомендации по применениюдля наружного применения
Составмасло какао, масло ши, пчелиный воск, масло виноградной косточки, касторовое масло, парфюмерная композиция «клубника и шампанское».
Страна происхожденияРоссия
Форма выпускажестяная банка
Массажная плитка, также имеющая название твёрдый крем. С виду больше похожа на вкуснопахнущее аппетитное печенье, но стоит ей прикоснуться к коже – она начинает медленно таять как M&M’s, только не во рту, а в руках. Плитка состоит из твёрдых и жидких масел, обогащена витаминами ее можно использовать для эротического массажа или как уход за кожей. Плитка экономна в использовании. Наибольший эффект ухода достигается при использовании на влажную кожу!


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Самовывоз невозможен
Массажная плитка Штучки-Дрючки "Сочная дыня", упаковка 5 шт по 20 г. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 400 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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