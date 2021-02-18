Вибромассажер Nalone Madam, Силикон, Розовый, 5 см

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Nalone
|Тип товара
|Вибраторы
|Длина
|5 см
|Количество режимов
|1
|Комплектация
|вибратор, батарейки, упаковка
|Материал
|силикон
|Особенности
|влагостойкий
|Режимы работы
|вибрация
|Стимуляция
|клитора, наружных интимных зон
|Тип питания
|батарейки
|Тип управления
|кнопки
|Цвет
|розовый
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