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Главная Товары для взрослых Интимная косметика Духи с феромонами Sexy Life Духи с феромонами Sexy Life №16 философия аромата Lady Million женские, 10 мл

Духи с феромонами Sexy Life №16 философия аромата Lady Million женские, 10 мл

Артикул: 312725
  • Духи с феромонами Sexy Life №16 философия аромата Lady Million женские, 10 мл - фото 1
  • Духи с феромонами Sexy Life №16 философия аромата Lady Million женские, 10 мл - фото 2
  • Духи с феромонами Sexy Life №16 философия аромата Lady Million женские, 10 мл - фото 3
  • Духи с феромонами Sexy Life №16 философия аромата Lady Million женские, 10 мл - фото 4
  • Духи с феромонами Sexy Life №16 философия аромата Lady Million женские, 10 мл - фото 5
  • Духи с феромонами Sexy Life №16 философия аромата Lady Million женские, 10 мл - фото 6
  • Духи с феромонами Sexy Life №16 философия аромата Lady Million женские, 10 мл - фото 7
Духи с феромонами Sexy Life №16 философия аромата Lady Million женские, 10 мл - фото 1
Духи с феромонами Sexy Life №16 философия аромата Lady Million женские, 10 мл - фото 2
Духи с феромонами Sexy Life №16 философия аромата Lady Million женские, 10 мл - фото 3
Духи с феромонами Sexy Life №16 философия аромата Lady Million женские, 10 мл - фото 4
Духи с феромонами Sexy Life №16 философия аромата Lady Million женские, 10 мл - фото 5
Духи с феромонами Sexy Life №16 философия аромата Lady Million женские, 10 мл - фото 6
Духи с феромонами Sexy Life №16 философия аромата Lady Million женские, 10 мл - фото 7
390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 312725
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БрендSexy Life
Тип товараДухи с феромонами
КомпонентыDipropylene Glycol,parfum,pheromone(Natopherine)
Объем, мл10
Основаводная
Полженский
Способ нанесенияролик
СтранаРоссия
Верхние ноты: Нероли, Лимон, Малина Средние ноты: Апельсин, Жасмин, Гардения Базовые ноты: Амбра, Пачули Необыкновенный и экстравагантный парфюм. Его можно назвать дерзким и нежным одновременно. Для роковых красоток, очаровательных соблазнительниц и прекрасных обольстительниц, которых возносят и ценят, которыми восторгаются и восхищаются.


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