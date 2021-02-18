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Главная Товары для взрослых Интимная косметика Возбуждающие средства INTT Масло для массажа INTT ANIMALS by Fatima Moura, с возбуждающим эффектом,130 мл

Масло для массажа INTT ANIMALS by Fatima Moura, с возбуждающим эффектом,130 мл

Артикул: 312631
  • Масло для массажа INTT ANIMALS by Fatima Moura, с возбуждающим эффектом,130 мл - фото 1
  • Масло для массажа INTT ANIMALS by Fatima Moura, с возбуждающим эффектом,130 мл - фото 2
  • Масло для массажа INTT ANIMALS by Fatima Moura, с возбуждающим эффектом,130 мл - фото 3
  • Масло для массажа INTT ANIMALS by Fatima Moura, с возбуждающим эффектом,130 мл - фото 4
Масло для массажа INTT ANIMALS by Fatima Moura, с возбуждающим эффектом,130 мл - фото 1
Масло для массажа INTT ANIMALS by Fatima Moura, с возбуждающим эффектом,130 мл - фото 2
Масло для массажа INTT ANIMALS by Fatima Moura, с возбуждающим эффектом,130 мл - фото 3
Масло для массажа INTT ANIMALS by Fatima Moura, с возбуждающим эффектом,130 мл - фото 4
480 руб. 
1 690 руб. 
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Артикул: 312631
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендINTT
Тип товараМасло для массажа
Объём130 мл
Рекомендации по применениюнанесите необходимое количество на тело. используйте свои руки или тело для восхитительного массажа.
Составминеральное масло, жидкий парафин, изопропилпальмитат, масло сладкого миндаля, парфюм, кумарин, гексил циннамал, бензилсалицилат альфа-изометил-ионона, бутилфенил метилпропиональ, линалоол
Страна происхожденияБразилия
Форма выпускафлакон
Массажное масло Intt Animals by Fatima Moura с возбуждающим эффектом — ритуал красоты и сексуальности в каждой капле. Бесподобно для любого массажа. Пробуждающие животные инстинкты афродизиаки, волнующая нежностью текстура масла и утонченный аромат превращают сеанс массажа в особенный ритуал. Вам будет хотеться только одного — отдаться чувствам без остатка. Безупречно для ухода за кожей. Комплекс ценных масел и витаминов придает коже мягкость, увлажненность и потрясающе ухоженный вид. Включите энергию страсти на полную с Intt Animals by Fatima Moura.


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Самовывоз невозможен
Масло для массажа INTT ANIMALS by Fatima Moura, с возбуждающим эффектом,130 мл - по цене 480 руб. в Нижнем Новгороде. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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