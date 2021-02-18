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Вибратор с клиторальным стимулятором Lil'Vibe, силикон, розовый, 13 см

Артикул: 312621
  • Вибратор с клиторальным стимулятором Lil'Vibe, силикон, розовый, 13 см - фото 1
  • Вибратор с клиторальным стимулятором Lil'Vibe, силикон, розовый, 13 см - фото 2
  • Вибратор с клиторальным стимулятором Lil'Vibe, силикон, розовый, 13 см - фото 3
  • Вибратор с клиторальным стимулятором Lil'Vibe, силикон, розовый, 13 см - фото 4
  • Вибратор с клиторальным стимулятором Lil'Vibe, силикон, розовый, 13 см - фото 5
  • Вибратор с клиторальным стимулятором Lil'Vibe, силикон, розовый, 13 см - фото 6
  • Вибратор с клиторальным стимулятором Lil'Vibe, силикон, розовый, 13 см - фото 7
  • Вибратор с клиторальным стимулятором Lil'Vibe, силикон, розовый, 13 см - фото 8
  • Вибратор с клиторальным стимулятором Lil'Vibe, силикон, розовый, 13 см - фото 9
  • Вибратор с клиторальным стимулятором Lil'Vibe, силикон, розовый, 13 см - фото 10
Вибратор с клиторальным стимулятором Lil'Vibe, силикон, розовый, 13 см - фото 1
Вибратор с клиторальным стимулятором Lil'Vibe, силикон, розовый, 13 см - фото 2
Вибратор с клиторальным стимулятором Lil'Vibe, силикон, розовый, 13 см - фото 3
Вибратор с клиторальным стимулятором Lil'Vibe, силикон, розовый, 13 см - фото 4
Вибратор с клиторальным стимулятором Lil'Vibe, силикон, розовый, 13 см - фото 5
Вибратор с клиторальным стимулятором Lil'Vibe, силикон, розовый, 13 см - фото 6
Вибратор с клиторальным стимулятором Lil'Vibe, силикон, розовый, 13 см - фото 7
Вибратор с клиторальным стимулятором Lil'Vibe, силикон, розовый, 13 см - фото 8
Вибратор с клиторальным стимулятором Lil'Vibe, силикон, розовый, 13 см - фото 9
Вибратор с клиторальным стимулятором Lil'Vibe, силикон, розовый, 13 см - фото 10
3 300 руб. 
4 190 руб. 
Купить
+ 51 КэтКоинов
Артикул: 312621
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендLil'Vibe
Тип товараВибраторы
Диаметр3.5 см
Длина13 см
Количество режимов10
Комплектациявибратор, USB-кабель, чехол, упаковка
МатериалABS пластик/силикон
Особенностивлагостойкий
Режимы работывибрация
Стимуляцияклитора, наружных интимных зон
Тип питанияаккумулятор
Тип управлениякнопки
Цветрозовый
Наслаждайтесь LilRabbit самостоятельно или вместе со своим партнером! Этот милый вибратор идеально подходит для целенаправленной стимуляции наиболее чувствительных точек, таких как клитор или соски. Мощный двигатель оснащен 10 различными настройками вибрации (3 скорости и 7 шаблонов), так что вы можете включить такой режим, жесткий или мягкий, какой вам хочется. Различные варианты вибрации также обеспечивают разную стимуляцию. Настройками вибрации можно управлять с помощью большой кнопки, расположенной в основании изделия. Удерживая кнопку в течение нескольких секунд, включите игрушку. После этого загорится синий светодиод. Для перехода к следующему параметру кратковременно нажмите кнопку. LilRabbit сделан из мягкого и гладкого силикона и имеет форму кролика с маленькими ушками, которые способствуют еще более сфокусированной стимуляции. Стимулятор перезаряжается с помощью магнитной зарядки и полностью водонепроницаем, поэтому его можно использовать как в душе, так и в ванной. Массажер предлагается в комплекте с роскошным мешочком для хранения, в котором вы можете безопасно хранить игрушку. Её легко взять с собой в путешествие. Всегда очищайте игрушку после использования чистящим средством для игрушек или мягким мылом и водой для надлежащей гигиены


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Вибратор с клиторальным стимулятором Lil'Vibe, силикон, розовый, 13 см - данный товар вы можете купить по цене 3300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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