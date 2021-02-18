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Масло для ванны Штучки-дрючки «Экзотические фрукты», 150 мл

Артикул: 312587
  • Масло для ванны Штучки-дрючки «Экзотические фрукты», 150 мл - фото 1
  • Масло для ванны Штучки-дрючки «Экзотические фрукты», 150 мл - фото 2
  • Масло для ванны Штучки-дрючки «Экзотические фрукты», 150 мл - фото 3
  • Масло для ванны Штучки-дрючки «Экзотические фрукты», 150 мл - фото 4
  • Масло для ванны Штучки-дрючки «Экзотические фрукты», 150 мл - фото 5
  • Масло для ванны Штучки-дрючки «Экзотические фрукты», 150 мл - фото 6
Масло для ванны Штучки-дрючки «Экзотические фрукты», 150 мл - фото 1
Масло для ванны Штучки-дрючки «Экзотические фрукты», 150 мл - фото 2
Масло для ванны Штучки-дрючки «Экзотические фрукты», 150 мл - фото 3
Масло для ванны Штучки-дрючки «Экзотические фрукты», 150 мл - фото 4
Масло для ванны Штучки-дрючки «Экзотические фрукты», 150 мл - фото 5
Масло для ванны Штучки-дрючки «Экзотические фрукты», 150 мл - фото 6
710 руб. 
790 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 312587
В наличии
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БрендШтучки-дрючки
Тип товараМасло для ванны
Ароматфруктовый
Объём150 мл
Рекомендации по применениюпри использовании в душе встряхните флакон, нанесите небольшое количество масла на свое тело или тело партнера, и приступайте к массажу. При использовании в ванной встряхните флакон, налейте 1/3 в горячую ванну, растворите, после ванны продукт можно не смывать с тела.
Составмасло виноградной косточки, рапсовое масло, твин-80, косметическая отдушка
Страна происхожденияРоссия
Форма выпускафлакон
Масло для ванны и душа Экзотические фрукты с афродизиаками – прекрасный выбор для романтического вечера. Расслабляет, снимает нервное напряжение, создает романтическое настроение.


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Самовывоз невозможен
Масло для ванны Штучки-дрючки «Экзотические фрукты», 150 мл – стоимость товара 710 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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