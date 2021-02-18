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Вибратор с клиторальным стимулятором KOKOS SMON, силикон, розовый, 23 см, ? 3,5 см

Артикул: 312580
  • Вибратор с клиторальным стимулятором KOKOS SMON, силикон, розовый, 23 см, ? 3,5 см - фото 1
  • Вибратор с клиторальным стимулятором KOKOS SMON, силикон, розовый, 23 см, ? 3,5 см - фото 2
  • Вибратор с клиторальным стимулятором KOKOS SMON, силикон, розовый, 23 см, ? 3,5 см - фото 3
  • Вибратор с клиторальным стимулятором KOKOS SMON, силикон, розовый, 23 см, ? 3,5 см - фото 4
  • Вибратор с клиторальным стимулятором KOKOS SMON, силикон, розовый, 23 см, ? 3,5 см - фото 5
  • Вибратор с клиторальным стимулятором KOKOS SMON, силикон, розовый, 23 см, ? 3,5 см - фото 6
  • Вибратор с клиторальным стимулятором KOKOS SMON, силикон, розовый, 23 см, ? 3,5 см - фото 7
  • Вибратор с клиторальным стимулятором KOKOS SMON, силикон, розовый, 23 см, ? 3,5 см - фото 8
  • Вибратор с клиторальным стимулятором KOKOS SMON, силикон, розовый, 23 см, ? 3,5 см - фото 9
  • Вибратор с клиторальным стимулятором KOKOS SMON, силикон, розовый, 23 см, ? 3,5 см - фото 10
Вибратор с клиторальным стимулятором KOKOS SMON, силикон, розовый, 23 см, ? 3,5 см - фото 1
Вибратор с клиторальным стимулятором KOKOS SMON, силикон, розовый, 23 см, ? 3,5 см - фото 2
Вибратор с клиторальным стимулятором KOKOS SMON, силикон, розовый, 23 см, ? 3,5 см - фото 3
Вибратор с клиторальным стимулятором KOKOS SMON, силикон, розовый, 23 см, ? 3,5 см - фото 4
Вибратор с клиторальным стимулятором KOKOS SMON, силикон, розовый, 23 см, ? 3,5 см - фото 5
Вибратор с клиторальным стимулятором KOKOS SMON, силикон, розовый, 23 см, ? 3,5 см - фото 6
Вибратор с клиторальным стимулятором KOKOS SMON, силикон, розовый, 23 см, ? 3,5 см - фото 7
Вибратор с клиторальным стимулятором KOKOS SMON, силикон, розовый, 23 см, ? 3,5 см - фото 8
Вибратор с клиторальным стимулятором KOKOS SMON, силикон, розовый, 23 см, ? 3,5 см - фото 9
Вибратор с клиторальным стимулятором KOKOS SMON, силикон, розовый, 23 см, ? 3,5 см - фото 10
8 770 руб. 
11 190 руб. 
Купить
+ 134 КэтКоинов
Артикул: 312580
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендKOKOS
Тип товараВибраторы
Диаметр3.5 см
Длина23 см
Количество режимов10
Комплектациявибратор, USB-кабель, упаковка
Материалсиликон
Особенностивлагостойкий
Режимы работывибрация
Стимуляциявагинальной области, клитора
Тип питанияаккумулятор
Тип управлениякнопки
Цветрозовый
Супермощный нереалистичный вибратор с клиторальной стимуляцией Kokos Smon №1 славится своей способностью доводить до оргазма за считанные минуты. Как ему это удается? Давайте посмотрим:. Его ствол украшен 33-я бусинами разного диаметра, которые во время стимуляции задействуют сотни нервных окончаний, — это приводит к бурной разрядке даже без включения вибрации. Слегка изогнутая головка безошибочно находит точку G и активно массирует ее, что накаляет возбуждение до предела. Клиторальный отросток с шаловливыми «пальчиками» искусно ласкает клитор и половые губы, не оставляя вам шанса остаться без оргазма. 10 режимов вибрации рисуют захватывающие сценарии игры — от деликатного интимного массажа и дразнящих пульсаций до стремительного финала с ярким акцентом в виде неутихающей дрожи в коленях. Полная водонепроницаемость предлагает испытать совершенно новые ощущения в душе или теплой расслабляющей ванне. Эргономичная ручка-кольцо обеспечивает комфортное использование в желанных для вас позах. Емкая батарея гарантирует до 3-х часов непрерывной работы девайса. Чтобы гипоаллергенная силиконовая игрушка не теряла свои свойства, выбирайте лубриканты на водной основе. Тщательно очищайте вибратор после применения. Храните девайс в прохладном темном месте в индивидуальной упаковке. Kokos Smon №1 — первый в списке удовольствий


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Вибратор с клиторальным стимулятором KOKOS SMON, силикон, розовый, 23 см, ? 3,5 см - этот товар вы можете купить по цене 8770 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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