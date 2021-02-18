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Вибромассажер Satisfyer Layon 1, Purple pleasure, Силикон, Фиолетовый, 9,5 см

Артикул: 312565
  • Вибромассажер Satisfyer Layon 1, Purple pleasure, Силикон, Фиолетовый, 9,5 см - фото 1
  • Вибромассажер Satisfyer Layon 1, Purple pleasure, Силикон, Фиолетовый, 9,5 см - фото 2
  • Вибромассажер Satisfyer Layon 1, Purple pleasure, Силикон, Фиолетовый, 9,5 см - фото 3
  • Вибромассажер Satisfyer Layon 1, Purple pleasure, Силикон, Фиолетовый, 9,5 см - фото 4
  • Вибромассажер Satisfyer Layon 1, Purple pleasure, Силикон, Фиолетовый, 9,5 см - фото 5
  • Вибромассажер Satisfyer Layon 1, Purple pleasure, Силикон, Фиолетовый, 9,5 см - фото 6
  • Вибромассажер Satisfyer Layon 1, Purple pleasure, Силикон, Фиолетовый, 9,5 см - фото 7
  • Вибромассажер Satisfyer Layon 1, Purple pleasure, Силикон, Фиолетовый, 9,5 см - фото 8
  • Вибромассажер Satisfyer Layon 1, Purple pleasure, Силикон, Фиолетовый, 9,5 см - фото 9
  • Вибромассажер Satisfyer Layon 1, Purple pleasure, Силикон, Фиолетовый, 9,5 см - фото 10
Вибромассажер Satisfyer Layon 1, Purple pleasure, Силикон, Фиолетовый, 9,5 см - фото 1
Вибромассажер Satisfyer Layon 1, Purple pleasure, Силикон, Фиолетовый, 9,5 см - фото 2
Вибромассажер Satisfyer Layon 1, Purple pleasure, Силикон, Фиолетовый, 9,5 см - фото 3
Вибромассажер Satisfyer Layon 1, Purple pleasure, Силикон, Фиолетовый, 9,5 см - фото 4
Вибромассажер Satisfyer Layon 1, Purple pleasure, Силикон, Фиолетовый, 9,5 см - фото 5
Вибромассажер Satisfyer Layon 1, Purple pleasure, Силикон, Фиолетовый, 9,5 см - фото 6
Вибромассажер Satisfyer Layon 1, Purple pleasure, Силикон, Фиолетовый, 9,5 см - фото 7
Вибромассажер Satisfyer Layon 1, Purple pleasure, Силикон, Фиолетовый, 9,5 см - фото 8
Вибромассажер Satisfyer Layon 1, Purple pleasure, Силикон, Фиолетовый, 9,5 см - фото 9
Вибромассажер Satisfyer Layon 1, Purple pleasure, Силикон, Фиолетовый, 9,5 см - фото 10
2 980 руб. 
3 780 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 312565
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендSatisfyer
Тип товараВибраторы
Диаметр4 см
Длина9.5 см
Количество режимов15
Комплектациявибратор, USB-кабель, упаковка
МатериалABS пластик/силикон
Особенностивлагостойкий
Режимы работывибрация
Стимуляцияклитора, наружных интимных зон
Тип питанияаккумулятор
Тип управлениякнопки
Цветфиолетовый
Вибромассажер Satisfyer Layons Purple Pleasure — многофункциональный стимулятор для любимых эрогенных зон, которому подвластна любая ваша прихоть. Возможность экспериментировать. Возбуждающая прелюдия, запоминающийся эротический массаж, деликатная стимуляция клитора, дополнительное удовольствие во время секса — со всеми этими задачами Satisfyer Layons Purple Pleasure справляется безукоризненно. Двойная стимуляция. Закругленный кончик игрушки точечно стимулирует нужные зоны, вызывая целенаправленное возбуждение. Широкое основание позволяет охватить большую поверхность и насладиться объемными вибрациями. 15 режимов работы. 5 скоростей и 10 ритмов вибрации легко поддерживают желаемый сценарий игры — от долгой и нежной прелюдии до серии ярких оргазмов. Мощный тихий мотор. Satisfyer Layons Purple Pleasure распространяет вибрацию глубоко и объемно и делает это настолько тихо, что о ваших играх узнают только в том случае, если вы сами этого захотите. Полная водонепроницаемость. В воде девайс создает приятные волны и предлагает испытать еще больше удовольствия от стимуляции. Продуманные детали. Интуитивно понятное управление, комфортный размер, удобная очистка, магнитный USB- кабель для зарядки — Satisfyer позаботится о том, чтобы использование вибромассажера впечатлило вас во всем. Потрясающее качество. Безопасный для здоровья материал, надежный литий-ионный аккумулятор и 10 лет гарантии бесперебойной работы — вы это оцените. Поддайтесь искушению Satisfyer Layons Purple Pleasure, и ваши интимные игры станут страстным приключением.


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Вибромассажер Satisfyer Layon 1, Purple pleasure, Силикон, Фиолетовый, 9,5 см - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2980 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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