Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(831)261-04-76
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Масло для массажа HOT Active warming, 100 мл

Артикул: 312464
Масло для массажа HOT Active warming, 100 мл
680 руб. 
1 080 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 312464
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Поделиться:
БрендHOT
Тип товараМасло для массажа
Объём100 мл
Рекомендации по применениюдля наружного применения
Составмасло семян подсолнечника однолетнего, изопропилмиристат, масло соевых бобов, ароматизатор, ацетат токоферола, ваниллил бутиловый эфир, токоферол, гексилциннамал, альфа-изо-бутиллонон, бензил салицилат, бензил бензонат, гераниевое масло, кустарниковый перец чили, экстракт перца однолетнего, CI 26100, цитронеллол, кумарин
Страна происхожденияАвстрия
Форма выпускафлакон
Массажное масло для тела Варминг. Подогрейте чувства массажем с маслом с разогревающим эффектом, накал страстей будет обеспечен!


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Масло для массажа HOT Active warming, 100 мл – стоимость товара 680 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Нижнем Новгороде

8 (831) 261-04-76

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...