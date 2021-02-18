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Крем возбуждающий"CLITOS CREAM"для женщин, 25 мл

Артикул: 312369
  • Крем возбуждающий&quot;CLITOS CREAM&quot;для женщин, 25 мл - фото 1
  • Крем возбуждающий&quot;CLITOS CREAM&quot;для женщин, 25 мл - фото 2
  • Крем возбуждающий&quot;CLITOS CREAM&quot;для женщин, 25 мл - фото 3
Крем возбуждающий&quot;CLITOS CREAM&quot;для женщин, 25 мл - фото 1
Крем возбуждающий&quot;CLITOS CREAM&quot;для женщин, 25 мл - фото 2
Крем возбуждающий&quot;CLITOS CREAM&quot;для женщин, 25 мл - фото 3
610 руб. 
650 руб. 
Купить
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Артикул: 312369
В наличии
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БрендЛаборатория "Биоритм"
Тип товараКрем возбуждающий
Объём25 мл
Рекомендации по применениюнаносится на клитор
СоставAqua, Cyclohexasiloxane, Clycerin, Laural PEG-10 Tris (trimethylsiloxy) silvlethyl Dimethicone, Sodium Chloride, PEG-8, Muira Puama Extract, O-Cymen-5-ol.
Страна происхожденияРоссия
Форма выпускатуба
Крем имеет лёгкую текстуру, обладает смягчающим и увлажняющим действием. После нанесения дарит приятное ласкающее тепло, переходящее в лёгкую «вибрацию» или возбуждающие «мурашки».


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Самовывоз невозможен
Крем возбуждающий"CLITOS CREAM"для женщин, 25 мл - стоимость товара 610 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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