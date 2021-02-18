Духи с феромонами Sexy Life №17 философия аромата Cucci eau de parfum, женские, 10 мл

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№17 капля в каплю Cucci Eau de Parfum Нежный цветочно-фруктовый аромат начинается искрящимися цитрусовыми примечаниями мандарина, апельсина и черной смородины. В продолжении аромата - фиалка и ежевика, оттененные белым жасмином, переходящие в шлейф гелиотропа и кедрового дерева. Начальные ноты: мандарин, апельсин, черная смородина. Ноты сердца: фиалка, ежевика, жасмин.

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