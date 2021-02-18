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Лубрикант Erotist на водной основе CHOCOLATE, 100 мл

Артикул: 312320
  • Лубрикант Erotist на водной основе CHOCOLATE, 100 мл - фото 1
  • Лубрикант Erotist на водной основе CHOCOLATE, 100 мл - фото 2
  • Лубрикант Erotist на водной основе CHOCOLATE, 100 мл - фото 3
  • Лубрикант Erotist на водной основе CHOCOLATE, 100 мл - фото 4
  • Лубрикант Erotist на водной основе CHOCOLATE, 100 мл - фото 5
  • Лубрикант Erotist на водной основе CHOCOLATE, 100 мл - фото 6
Лубрикант Erotist на водной основе CHOCOLATE, 100 мл - фото 1
Лубрикант Erotist на водной основе CHOCOLATE, 100 мл - фото 2
Лубрикант Erotist на водной основе CHOCOLATE, 100 мл - фото 3
Лубрикант Erotist на водной основе CHOCOLATE, 100 мл - фото 4
Лубрикант Erotist на водной основе CHOCOLATE, 100 мл - фото 5
Лубрикант Erotist на водной основе CHOCOLATE, 100 мл - фото 6
300 руб. 
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Артикул: 312320
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендErotist Lubricants
Тип товараЛубриканты (смазки)
Особенностиводная основа
Как доставить удовольствие женщине в 10 часов вечера? Побаловать её шоколадом! Как доставить двойное удовольствие женщине в 10 часов вечера? Побаловать её ароматизированным лубрикантом Erotist Chocolate. Самая популярная смазка в линейке Erotist позволит наслаждаться близостью в любое время и в любом месте! Пьянящий аромат шоколада, сладкие фантазии и скольжение всю ночь напролет — это стоит познать… Лубрикант Erotist Chocolate имеет водную основу: он гипоаллергенен, совместим с презервативами и игрушками для взрослых, не оставляет следов и легко смывается водой.


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Самовывоз невозможен
Лубрикант Erotist на водной основе CHOCOLATE, 100 мл - по цене 300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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