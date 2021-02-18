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Главная Товары для взрослых Интимная косметика Возбуждающие средства Petits JouJoux Массажная свеча Petits JouJoux Romantic Getaway с ароматом имбирного бисквита, 120 мл

Массажная свеча Petits JouJoux Romantic Getaway с ароматом имбирного бисквита, 120 мл

Артикул: 312319
  • Массажная свеча Petits JouJoux Romantic Getaway с ароматом имбирного бисквита, 120 мл - фото 1
  • Массажная свеча Petits JouJoux Romantic Getaway с ароматом имбирного бисквита, 120 мл - фото 2
  • Массажная свеча Petits JouJoux Romantic Getaway с ароматом имбирного бисквита, 120 мл - фото 3
  • Массажная свеча Petits JouJoux Romantic Getaway с ароматом имбирного бисквита, 120 мл - фото 4
  • Массажная свеча Petits JouJoux Romantic Getaway с ароматом имбирного бисквита, 120 мл - фото 5
  • Массажная свеча Petits JouJoux Romantic Getaway с ароматом имбирного бисквита, 120 мл - фото 6
  • Массажная свеча Petits JouJoux Romantic Getaway с ароматом имбирного бисквита, 120 мл - фото 7
  • Массажная свеча Petits JouJoux Romantic Getaway с ароматом имбирного бисквита, 120 мл - фото 8
Массажная свеча Petits JouJoux Romantic Getaway с ароматом имбирного бисквита, 120 мл - фото 1
Массажная свеча Petits JouJoux Romantic Getaway с ароматом имбирного бисквита, 120 мл - фото 2
Массажная свеча Petits JouJoux Romantic Getaway с ароматом имбирного бисквита, 120 мл - фото 3
Массажная свеча Petits JouJoux Romantic Getaway с ароматом имбирного бисквита, 120 мл - фото 4
Массажная свеча Petits JouJoux Romantic Getaway с ароматом имбирного бисквита, 120 мл - фото 5
Массажная свеча Petits JouJoux Romantic Getaway с ароматом имбирного бисквита, 120 мл - фото 6
Массажная свеча Petits JouJoux Romantic Getaway с ароматом имбирного бисквита, 120 мл - фото 7
Массажная свеча Petits JouJoux Romantic Getaway с ароматом имбирного бисквита, 120 мл - фото 8
1 290 руб. 
1 410 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 312319
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендPetits JouJoux
Тип товараМассажная свеча
Ароматпряный, сладкий
Объём120 мл
Рекомендации по применениюзажгите свечу, подождите 5 минут. растопившееся масло вылейте на ладонь для совершения массажа.
Страна происхожденияГермания
Форма выпускасвеча
Можно ли превратить массаж в незабываемый ритуал сближения? В романтическое приключение для двоих. В яркое свидание. Да, да и еще раз да, если в помощниках у вас массажная свеча Mystim Petits JouJoux Romantic Getaway. Пряный аромат имбирного печенья наполняет комнату атмосферой тепла и романтики. Воск из натуральных ингредиентов превращается в теплое масло для нежнейшего массажа и придает возбуждающую плавность каждому движению. Натуральные масла, входящие в состав, делают кожу восхитительно мягкой и соблазнительной. При желании свечу Petits JouJoux можно использовать для ухода за телом. Масла ши, жожоба и кокоса питают кожу и оставляют на ней тонкий приятный аромат. Наполните свою жизнь особенными моментами вместе с Petits JouJoux Romantic Getaway.


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Самовывоз невозможен
Массажная свеча Petits JouJoux Romantic Getaway с ароматом имбирного бисквита, 120 мл - стоимость товара 1290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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