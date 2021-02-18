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Главная Товары для взрослых Интимная косметика Возбуждающие средства Erotist Lubricants Масло для массажа Erotist TROPICAL FRUIT, съедобное, тропические фрукты, 150 мл

Масло для массажа Erotist TROPICAL FRUIT, съедобное, тропические фрукты, 150 мл

Артикул: 312304
  • Масло для массажа Erotist TROPICAL FRUIT, съедобное, тропические фрукты, 150 мл - фото 1
  • Масло для массажа Erotist TROPICAL FRUIT, съедобное, тропические фрукты, 150 мл - фото 2
  • Масло для массажа Erotist TROPICAL FRUIT, съедобное, тропические фрукты, 150 мл - фото 3
  • Масло для массажа Erotist TROPICAL FRUIT, съедобное, тропические фрукты, 150 мл - фото 4
  • Масло для массажа Erotist TROPICAL FRUIT, съедобное, тропические фрукты, 150 мл - фото 5
Масло для массажа Erotist TROPICAL FRUIT, съедобное, тропические фрукты, 150 мл - фото 1
Масло для массажа Erotist TROPICAL FRUIT, съедобное, тропические фрукты, 150 мл - фото 2
Масло для массажа Erotist TROPICAL FRUIT, съедобное, тропические фрукты, 150 мл - фото 3
Масло для массажа Erotist TROPICAL FRUIT, съедобное, тропические фрукты, 150 мл - фото 4
Масло для массажа Erotist TROPICAL FRUIT, съедобное, тропические фрукты, 150 мл - фото 5
480 руб. 
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Артикул: 312304
В наличии
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БрендErotist Lubricants
Тип товараМасло для массажа
Ароматфруктовый
Объём150 мл
Рекомендации по применениюсъедобно
СоставGlycerin, Propylene Glycol, Aqua, Aroma, Methylparaben, Ethylparaben, CI 16255, CI 19140
Страна происхожденияРоссия
Форма выпускафлакон
Съедобное масло для долгого страстного массажа любимого человека. Ухаживает за кожей и и благоухает соблазняющим экзотическим ароматом. Вкус фруктов из дальних стран заставит целовать кожу партнера с нанесенным маслом снова и снова.


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Самовывоз невозможен
Масло для массажа Erotist TROPICAL FRUIT, съедобное, тропические фрукты, 150 мл - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 480 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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