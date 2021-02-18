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Вибратор с клиторальным стимулятором Nalone Peri, Силикон, Фиолетовый, 23,3 см

Артикул: 312300
  • Вибратор с клиторальным стимулятором Nalone Peri, Силикон, Фиолетовый, 23,3 см - фото 1
  • Вибратор с клиторальным стимулятором Nalone Peri, Силикон, Фиолетовый, 23,3 см - фото 2
  • Вибратор с клиторальным стимулятором Nalone Peri, Силикон, Фиолетовый, 23,3 см - фото 3
  • Вибратор с клиторальным стимулятором Nalone Peri, Силикон, Фиолетовый, 23,3 см - фото 4
  • Вибратор с клиторальным стимулятором Nalone Peri, Силикон, Фиолетовый, 23,3 см - фото 5
  • Вибратор с клиторальным стимулятором Nalone Peri, Силикон, Фиолетовый, 23,3 см - фото 6
  • Вибратор с клиторальным стимулятором Nalone Peri, Силикон, Фиолетовый, 23,3 см - фото 7
  • Вибратор с клиторальным стимулятором Nalone Peri, Силикон, Фиолетовый, 23,3 см - фото 8
  • Вибратор с клиторальным стимулятором Nalone Peri, Силикон, Фиолетовый, 23,3 см - фото 9
  • Вибратор с клиторальным стимулятором Nalone Peri, Силикон, Фиолетовый, 23,3 см - фото 10
Вибратор с клиторальным стимулятором Nalone Peri, Силикон, Фиолетовый, 23,3 см - фото 1
Вибратор с клиторальным стимулятором Nalone Peri, Силикон, Фиолетовый, 23,3 см - фото 2
Вибратор с клиторальным стимулятором Nalone Peri, Силикон, Фиолетовый, 23,3 см - фото 3
Вибратор с клиторальным стимулятором Nalone Peri, Силикон, Фиолетовый, 23,3 см - фото 4
Вибратор с клиторальным стимулятором Nalone Peri, Силикон, Фиолетовый, 23,3 см - фото 5
Вибратор с клиторальным стимулятором Nalone Peri, Силикон, Фиолетовый, 23,3 см - фото 6
Вибратор с клиторальным стимулятором Nalone Peri, Силикон, Фиолетовый, 23,3 см - фото 7
Вибратор с клиторальным стимулятором Nalone Peri, Силикон, Фиолетовый, 23,3 см - фото 8
Вибратор с клиторальным стимулятором Nalone Peri, Силикон, Фиолетовый, 23,3 см - фото 9
Вибратор с клиторальным стимулятором Nalone Peri, Силикон, Фиолетовый, 23,3 см - фото 10
5 840 руб. 
7 420 руб. 
Купить
+ 90 КэтКоинов
Артикул: 312300
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендNalone
Тип товараВибраторы
Диаметр3.5 см
Длина23.3 см
Количество режимов7
Комплектациявибратор, USB-кабель, упаковка
Материалсиликон
Особенностивлагостойкий
Режимы работывибрация
Стимуляциявагинальной области, клитора
Тип питанияаккумулятор
Тип управлениякнопки
Цветфиолетовый
Nalone Peri – настройтесь на собственный ритм удовольствия. Только представьте: вы можете легко сочетать интенсивность и вид стимуляции, меняя или отключая их по своему усмотрению. Этот многофункциональный вибратор открывает поистине широкие возможности для получения мощного оргазма. Его гладкая, чуть загнутая головка имеет особую, слегка зауженную форму, что обеспечивает лёгкое проникновение и качественную вагинальную стимуляцию. гибкий и мягкий рельефный ствол оснащен 7 режимами вибрации и 7 режимами ротации, которые можно комбинировать на свой вкус и желание, выводя наслаждение на запредельный уровень. необычная форма нежного и бархатистого клиторального язычка способна дарить самые деликатные и возбуждающие ласки, которых вы еще точно не испытывали. приятные дополнения – интуитивно понятная панель управления с подсветкой, удобная USB-зарядка и мешочек для хранения делают использование игрушки не только приятным, но и невероятно комфортным. Выбирайте лучшее с Nalone.


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Вибратор с клиторальным стимулятором Nalone Peri, Силикон, Фиолетовый, 23,3 см - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5840 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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