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Главная Товары для взрослых Секс-игрушки Плаги (пробки) анальные Metal by TOYFA Анальная втулка Metal by TOYFA, металл, золотистая, с рубиновым кристаллом, 7,5 см, ? 3 см, 145 г

Анальная втулка Metal by TOYFA, металл, золотистая, с рубиновым кристаллом, 7,5 см, ? 3 см, 145 г

Артикул: 312223
  • Анальная втулка Metal by TOYFA, металл, золотистая, с рубиновым кристаллом, 7,5 см, ? 3 см, 145 г - фото 1
  • Анальная втулка Metal by TOYFA, металл, золотистая, с рубиновым кристаллом, 7,5 см, ? 3 см, 145 г - фото 2
  • Анальная втулка Metal by TOYFA, металл, золотистая, с рубиновым кристаллом, 7,5 см, ? 3 см, 145 г - фото 3
  • Анальная втулка Metal by TOYFA, металл, золотистая, с рубиновым кристаллом, 7,5 см, ? 3 см, 145 г - фото 4
  • Анальная втулка Metal by TOYFA, металл, золотистая, с рубиновым кристаллом, 7,5 см, ? 3 см, 145 г - фото 5
  • Анальная втулка Metal by TOYFA, металл, золотистая, с рубиновым кристаллом, 7,5 см, ? 3 см, 145 г - фото 6
  • Анальная втулка Metal by TOYFA, металл, золотистая, с рубиновым кристаллом, 7,5 см, ? 3 см, 145 г - фото 7
  • Анальная втулка Metal by TOYFA, металл, золотистая, с рубиновым кристаллом, 7,5 см, ? 3 см, 145 г - фото 8
  • Анальная втулка Metal by TOYFA, металл, золотистая, с рубиновым кристаллом, 7,5 см, ? 3 см, 145 г - фото 9
  • Анальная втулка Metal by TOYFA, металл, золотистая, с рубиновым кристаллом, 7,5 см, ? 3 см, 145 г - фото 10
Анальная втулка Metal by TOYFA, металл, золотистая, с рубиновым кристаллом, 7,5 см, ? 3 см, 145 г - фото 1
Анальная втулка Metal by TOYFA, металл, золотистая, с рубиновым кристаллом, 7,5 см, ? 3 см, 145 г - фото 2
Анальная втулка Metal by TOYFA, металл, золотистая, с рубиновым кристаллом, 7,5 см, ? 3 см, 145 г - фото 3
Анальная втулка Metal by TOYFA, металл, золотистая, с рубиновым кристаллом, 7,5 см, ? 3 см, 145 г - фото 4
Анальная втулка Metal by TOYFA, металл, золотистая, с рубиновым кристаллом, 7,5 см, ? 3 см, 145 г - фото 5
Анальная втулка Metal by TOYFA, металл, золотистая, с рубиновым кристаллом, 7,5 см, ? 3 см, 145 г - фото 6
Анальная втулка Metal by TOYFA, металл, золотистая, с рубиновым кристаллом, 7,5 см, ? 3 см, 145 г - фото 7
Анальная втулка Metal by TOYFA, металл, золотистая, с рубиновым кристаллом, 7,5 см, ? 3 см, 145 г - фото 8
Анальная втулка Metal by TOYFA, металл, золотистая, с рубиновым кристаллом, 7,5 см, ? 3 см, 145 г - фото 9
Анальная втулка Metal by TOYFA, металл, золотистая, с рубиновым кристаллом, 7,5 см, ? 3 см, 145 г - фото 10
2 400 руб. 
2 950 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 312223
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендMetal by TOYFA
Тип товараПлаги (пробки) анальные
Максимальный диаметр основной части, см3
Материалметалл/стекло
Минимальный диаметр основной части, см1
Общая длина изделия, см7.5
Особенностивес 0.145 кг
Рабочая длина, см6.4
Типвтулки анальные
Уровень влагозащитыводонепроницаемость
Цветзолото/красный
Изящная анальная втулка золотого цвета с кристаллом станет прекрасным подарком для любителей сексуальных экспериментов. Она выглядит очень изысканно, и приносит обладателю невероятное удовольствие! Гладкая поверхность способствует комфортному введению, а небольшой размер позволяет использовать втулку даже неопытным любовникам.


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Анальная втулка Metal by TOYFA, металл, золотистая, с рубиновым кристаллом, 7,5 см, ? 3 см, 145 г - купить по цене 2400 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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