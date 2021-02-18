Вибратор Mystim Electric Eric силиконовый с электростимуляцией, чёрный, 27 см

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Mystim
|Тип товара
|Вибраторы
|Диаметр
|3.8 см
|Длина
|27 см
|Количество режимов
|8
|Комплектация
|вибратор, USB-кабель, чехол, упаковка
|Материал
|пластик/силикон
|Особенности
|влагостойкий
|Режимы работы
|вибрация
|Стимуляция
|вагинальной области
|Тип питания
|аккумулятор
|Тип управления
|кнопки
|Цвет
|чёрный
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