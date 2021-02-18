Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(831)261-04-76
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Анальная втулка TOYFA A-Toys, Силикон, Фиолетовый, 10,2 см

Артикул: 312098
  • Анальная втулка TOYFA A-Toys, Силикон, Фиолетовый, 10,2 см - фото 1
  • Анальная втулка TOYFA A-Toys, Силикон, Фиолетовый, 10,2 см - фото 2
  • Анальная втулка TOYFA A-Toys, Силикон, Фиолетовый, 10,2 см - фото 3
  • Анальная втулка TOYFA A-Toys, Силикон, Фиолетовый, 10,2 см - фото 4
  • Анальная втулка TOYFA A-Toys, Силикон, Фиолетовый, 10,2 см - фото 5
  • Анальная втулка TOYFA A-Toys, Силикон, Фиолетовый, 10,2 см - фото 6
  • Анальная втулка TOYFA A-Toys, Силикон, Фиолетовый, 10,2 см - фото 7
  • Анальная втулка TOYFA A-Toys, Силикон, Фиолетовый, 10,2 см - фото 8
  • Анальная втулка TOYFA A-Toys, Силикон, Фиолетовый, 10,2 см - фото 9
  • Анальная втулка TOYFA A-Toys, Силикон, Фиолетовый, 10,2 см - фото 10
Анальная втулка TOYFA A-Toys, Силикон, Фиолетовый, 10,2 см - фото 1
Анальная втулка TOYFA A-Toys, Силикон, Фиолетовый, 10,2 см - фото 2
Анальная втулка TOYFA A-Toys, Силикон, Фиолетовый, 10,2 см - фото 3
Анальная втулка TOYFA A-Toys, Силикон, Фиолетовый, 10,2 см - фото 4
Анальная втулка TOYFA A-Toys, Силикон, Фиолетовый, 10,2 см - фото 5
Анальная втулка TOYFA A-Toys, Силикон, Фиолетовый, 10,2 см - фото 6
Анальная втулка TOYFA A-Toys, Силикон, Фиолетовый, 10,2 см - фото 7
Анальная втулка TOYFA A-Toys, Силикон, Фиолетовый, 10,2 см - фото 8
Анальная втулка TOYFA A-Toys, Силикон, Фиолетовый, 10,2 см - фото 9
Анальная втулка TOYFA A-Toys, Силикон, Фиолетовый, 10,2 см - фото 10
350 руб. 
Купить
Артикул: 312098
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Поделиться:
БрендA-toys by TOYFA
Тип товараПлаги (пробки) анальные
Максимальный диаметр основной части, см2.5
Материалсиликон
Минимальный диаметр основной части, см2.5
Общая длина изделия, см10.2
Рабочая длина, см8
Типвтулки анальные
Уровень влагозащитыводонепроницаемость
Цветфиолетовый
Откройте новые ощущения с анальными пробками A-Toys! Она выполнена из безопасного, долговечного и простого в уходе высококачественного 100 % медицинского силикона. Игрушка разработана специально для новичков в области анальных удовольствий. Узкий кончик максимально облегчает ввод, а ограничительное основание в виде присоски делает ее безопасной в использовании и позволяет надежно закреплять на плоских поверхностях. С анальными пробками A-Toys незабываемое удовольствие вам гарантировано!.


Смотрите также: Анальные бусы, Анальные стимуляторы, Анальные фаллоимитаторы, Анальные шарики, Вагинальные шарики и тренажеры, Вагины, Вакуумные помпы, Вибраторы, Виброяйца и вибропули, Клиторальные стимуляторы, Кляпы, Куклы для секса, Маски для эротических игр, Массажеры простаты, Мастурбаторы, Мини вибраторы, Насадки на палец и язык, Насадки на стимуляторы, Насадки на член, Плаги (пробки) анальные, Расширители уретральные, Стимуляторы для сосков, Стимуляторы для точки G, Страпоны, Трусики для страпона, Утяжки/лассо и хомуты, Фаллоимитаторы, Эрекционные кольца


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Анальная втулка TOYFA A-Toys, Силикон, Фиолетовый, 10,2 см - стоимость товара 350 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Нижнем Новгороде

8 (831) 261-04-76

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...