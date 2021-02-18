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Вибратор Mystim Sizzling Simon силиконовый с электростимуляцией чёрный, 27см

Артикул: 312041
  • Вибратор Mystim Sizzling Simon силиконовый с электростимуляцией чёрный, 27см - фото 1
  • Вибратор Mystim Sizzling Simon силиконовый с электростимуляцией чёрный, 27см - фото 2
  • Вибратор Mystim Sizzling Simon силиконовый с электростимуляцией чёрный, 27см - фото 3
  • Вибратор Mystim Sizzling Simon силиконовый с электростимуляцией чёрный, 27см - фото 4
Вибратор Mystim Sizzling Simon силиконовый с электростимуляцией чёрный, 27см - фото 1
Вибратор Mystim Sizzling Simon силиконовый с электростимуляцией чёрный, 27см - фото 2
Вибратор Mystim Sizzling Simon силиконовый с электростимуляцией чёрный, 27см - фото 3
Вибратор Mystim Sizzling Simon силиконовый с электростимуляцией чёрный, 27см - фото 4
7 070 руб. 
9 250 руб. 
Купить
+ 99 КэтКоинов
Артикул: 312041
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендMystim
Тип товараВибраторы
Диаметр4 см
Длина27 см
Количество режимов8
Комплектациявибратор, USB-кабель, чехол, упаковка
Материалпластик/силикон
Особенностивлагостойкий
Режимы работывибрация, электростимуляция
Стимуляциявагинальной области
Тип питанияаккумулятор
Тип управлениякнопки
Цветчёрный
Mystim Sizzling Simon Black Edition — суперсовременный электровибратор, каждая деталь которого придает интимной игре особенные эмоции. Электроимпульсы знакомят тело с новыми ощущениями. Покалывающие мурашки, заводящая пульсация или мощные толчки — вы сами выбираете импульс, который больше всего подходит вашему настроению. Дополнительный мотор в головке помогает равномерно распределять вибрацию по всей игрушке, пробуждая все эрогенные точки, а не какую-то одну. Нежнейший силикон и ощутимый рельеф ствола делают стимуляцию еще приятнее. Пользоваться вибрацией и электростимуляцией можно отдельно, а можно ни в чем себе не отказывать и совместить режимы. Режим тренажера Кегеля приводит в тонус интимные мышцы с помощью миостимуляции. С ним можно забыть сложные схемы упражнений — просто наслаждайтесь процессом, а вашим здоровьем в это время займется Mystim.


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Вибратор Mystim Sizzling Simon силиконовый с электростимуляцией чёрный, 27см - стоимость товара 7070 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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