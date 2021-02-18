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Главная Товары для взрослых Интимная косметика Возбуждающие средства RUF Аромамасло для массажа с афродизиаками для женщин RUF Taboo Plaisir charnel, плотское удовольствие,

Аромамасло для массажа с афродизиаками для женщин RUF Taboo Plaisir charnel, плотское удовольствие,

Артикул: 312005
  • Аромамасло для массажа с афродизиаками для женщин RUF Taboo Plaisir charnel, плотское удовольствие, - фото 1
  • Аромамасло для массажа с афродизиаками для женщин RUF Taboo Plaisir charnel, плотское удовольствие, - фото 2
  • Аромамасло для массажа с афродизиаками для женщин RUF Taboo Plaisir charnel, плотское удовольствие, - фото 3
Аромамасло для массажа с афродизиаками для женщин RUF Taboo Plaisir charnel, плотское удовольствие, - фото 1
Аромамасло для массажа с афродизиаками для женщин RUF Taboo Plaisir charnel, плотское удовольствие, - фото 2
Аромамасло для массажа с афродизиаками для женщин RUF Taboo Plaisir charnel, плотское удовольствие, - фото 3
1 810 руб. 
2 280 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 312005
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендRUF
Тип товараАромамасло
Ароматсладкий
Объём60 г
Рекомендации по применениюзажгите свечу приблизительно на 5 минут, чтобы растопить воск. погасите свечу и вылейте жидкий воск
СоставHYDROGENATED SOYBEAN OIL, COCOS NUCIFERA (COCONUT) OIL, PARFUM (FRAGRANCE), CERA ALBA (BEESWAX), CITRIC ACID.
Страна происхожденияФранция
Форма выпускасвеча
Вам нужен интимный момент, полный чувственности и острых ощущений? Выбирайте аромамасло с афродизиаками для незабываемого массажа! Создайте атмосферу любви при свечах, чтобы усилить желание своего партнера. Правила игры просты: зажгите свечу, пригласите партнера прилечь или занять удобную для него позу. Начните с чувственных ласк и поцелуев, чтобы подготовить тело, не забывайте, что удовольствие должно нарастать постепенно. Как только масло станет жидким, вылейте его на ладонь, это позволит вам контролировать температуру свечи массажа и лучше распределить по коже расплавленное масло. Практикуйте нежный массаж и прислушивайтесь к тому, как отзывается тело партнера на ваши действия. Включите фантазию: спина - не единственная часть тела, которая заслуживает прикосновения! Не стесняйтесь исследовать партнера, чтобы обнаружить места непредсказуемого удовольствия. Массаж с аромамаслом TABOO - это возможность прогуляться по телу своего партнера, чтобы пробудить его чувства, его волнение и сделать кожу более восприимчивой к контактам. Аромат свечи с афродизиаками усиливает природную сексуальность, наполняет тело желанием и отправляет вас во всеобъемлющий мир наслаждения! • Массажные свечи производятся во Франции в Провансе (юг Франции) и состоят из 100% натурального масла (соевого и кокосового). • Текучесть масла увеличивается за счет тепла. • Масло лучше проникает в верхний слой кожи (эпидермис) и смягчает его. • Вещества в составе обладают питательными, успокаивающими и защитными свойствами. • Аромат отличается французским качеством и стойкостью. • Косметика не тестируется на животных и не содержит парабенов. Аромамасла RUF – прекрасный способ пробудить чувства!


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Аромамасло для массажа с афродизиаками для женщин RUF Taboo Plaisir charnel, плотское удовольствие, - стоимость товара 1810 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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