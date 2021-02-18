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Отпариватель ручной Kitfort КТ-954-2 розовый

Артикул: 311807
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-954-2 розовый - фото 1
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-954-2 розовый - фото 2
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-954-2 розовый - фото 3
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-954-2 розовый - фото 4
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-954-2 розовый - фото 5
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-954-2 розовый - фото 6
Отпариватель ручной Kitfort КТ-954-2 розовый - фото 1
Отпариватель ручной Kitfort КТ-954-2 розовый - фото 2
Отпариватель ручной Kitfort КТ-954-2 розовый - фото 3
Отпариватель ручной Kitfort КТ-954-2 розовый - фото 4
Отпариватель ручной Kitfort КТ-954-2 розовый - фото 5
Отпариватель ручной Kitfort КТ-954-2 розовый - фото 6
2 290 руб. 
3 091 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 311807
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендKitfort
Тип товараОтпариватели
Ручной отпариватель Kitfort КТ-954 обладает такими достоинствами, как современный дизайн, компактность и лёгкий вес. Ручной отпариватель удобно брать с собой в поездки, он незаменим для оперативного приведения одежды в порядок. Отпариватель оснащён помпой (водяным насосом), что позволяет получать пар под давлением выше атмосферного. Поэтому прибором можно отпаривать вещи в любом положении. Рабочая поверхность отпаривателя имеет подогреваемую подошву для сухой глажки. Ручной отпариватель имеет съёмный резервуар для воды ёмкостью 300 мл. Время разогрева составляет всего 40 секунд. Во время сухой глажки воду в резервуар добавлять не надо, отпариватель будет готов к работе сразу после разогрева рабочей поверхности. В комплекте с отпаривателем идёт ворсовая щётка, которая идеально подходит для особо сильных загрязнений. Она позволит не только провести паровую обработку поверхности, например, дивана, но и удалить загрязнения (шерсть домашних животных, волосы и тд). Обычно ручные отпариватели маломощные и дают мало пара. Однако у этого отпаривателя мощность 1500 Вт такая же, как у большинства напольных отпаривателей.


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Отпариватель ручной Kitfort КТ-954-2 розовый - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2290 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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