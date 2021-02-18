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Кресло руководителя Бюрократ KB-6N/SL/BL/TW-10 синий TW-05 TW-10 сетка крестовина хром

Артикул: 311607
  • Кресло руководителя Бюрократ KB-6N/SL/BL/TW-10 синий TW-05 TW-10 сетка крестовина хром - фото 1
  • Кресло руководителя Бюрократ KB-6N/SL/BL/TW-10 синий TW-05 TW-10 сетка крестовина хром - фото 2
  • Кресло руководителя Бюрократ KB-6N/SL/BL/TW-10 синий TW-05 TW-10 сетка крестовина хром - фото 3
  • Кресло руководителя Бюрократ KB-6N/SL/BL/TW-10 синий TW-05 TW-10 сетка крестовина хром - фото 4
  • Кресло руководителя Бюрократ KB-6N/SL/BL/TW-10 синий TW-05 TW-10 сетка крестовина хром - фото 5
Кресло руководителя Бюрократ KB-6N/SL/BL/TW-10 синий TW-05 TW-10 сетка крестовина хром - фото 1
Кресло руководителя Бюрократ KB-6N/SL/BL/TW-10 синий TW-05 TW-10 сетка крестовина хром - фото 2
Кресло руководителя Бюрократ KB-6N/SL/BL/TW-10 синий TW-05 TW-10 сетка крестовина хром - фото 3
Кресло руководителя Бюрократ KB-6N/SL/BL/TW-10 синий TW-05 TW-10 сетка крестовина хром - фото 4
Кресло руководителя Бюрократ KB-6N/SL/BL/TW-10 синий TW-05 TW-10 сетка крестовина хром - фото 5
6 790 руб. 
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+ 157 КэтКоинов
Артикул: 311607
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
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БрендБюрократ
Тип товараКресла руководителя
Крестовинаметалл
Механизм качанияесть
Ограничение по весу120 кг
Подлокотникида
Регулировка высоты (газлифт)да
Тип механизма качанияпружинно-винтовой
Материал обивкисетка
Спинкаотдельная от сиденья
Тип установкина колесиках
Масса: 14,22 кг. Габариты: 87,5х25х65,5 см. Ширина сиденья: 52,5 см.


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Кресло руководителя Бюрократ KB-6N/SL/BL/TW-10 синий TW-05 TW-10 сетка крестовина хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6790 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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