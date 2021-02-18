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Смеситель для кухни Esko Florence FR 519 Br

Артикул: 311489
Смеситель для кухни Esko Florence FR 519 Br
10 500 руб. 

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9 260 руб. 

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Артикул: 311489
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в кредит 
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БрендEsko
Тип товараСмесители для кухни
Аэратор в комплектеесть
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Форма изливатрадиционный
Удлинненый изливнет
Термостатнет
Поворотный изливда
Встраиваемыйнет
Переключатель на фильтресть
Монтажнастольный
Кол-во монтажных отверстий1
Запорный клапанкерамический картридж
Держатель для душа в комплектенет
Выдвижной изливнет
Эко-режимнет
Особенностигибкая подводка
Материал корпусалатунь
Подсветканет
Ручной душ (лейка) в комплектенет
Страна бренда Россия
Тип управленияоднорычажный
Цветбронза
Материал изготовления корпуса - латунь. Гибкая подводка. Способ монтажа - настольный


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Самовывоз невозможен
Смеситель для кухни Esko Florence FR 519 Br - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 10500 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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