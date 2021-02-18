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Мясорубка Panasonic MK-GM1701STQ серебристый

Артикул: 311437
  • Мясорубка Panasonic MK-GM1701STQ серебристый - фото 1
  • Мясорубка Panasonic MK-GM1701STQ серебристый - фото 2
  • Мясорубка Panasonic MK-GM1701STQ серебристый - фото 3
  • Мясорубка Panasonic MK-GM1701STQ серебристый - фото 4
  • Мясорубка Panasonic MK-GM1701STQ серебристый - фото 5
  • Мясорубка Panasonic MK-GM1701STQ серебристый - фото 6
Мясорубка Panasonic MK-GM1701STQ серебристый - фото 1
Мясорубка Panasonic MK-GM1701STQ серебристый - фото 2
Мясорубка Panasonic MK-GM1701STQ серебристый - фото 3
Мясорубка Panasonic MK-GM1701STQ серебристый - фото 4
Мясорубка Panasonic MK-GM1701STQ серебристый - фото 5
Мясорубка Panasonic MK-GM1701STQ серебристый - фото 6
14 120 руб. 
17 463 руб. 
Купить
+ 288 КэтКоинов
Артикул: 311437
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в кредит 
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БрендPanasonic
Тип товараМясорубки
Цветсерый металлик
Номинальная мощность290 Вт
Максимальная мощность1700 Вт
Система реверсаесть
Защита двигателя от перегрузкиесть
Максимальное время непрерывной работы15 мин
Мытье в посудомоечной машинеда
Материал корпусаметалл
Материал лоткаметалл
Соковыжималканет
Насадкинасадка для кеббе, 2 диска для фарша
Комплектациянасадки, толкатель, загрузочный лоток
Прочеепрорезиненные ножки
Вес3,6 кг
Размеры (ВхШхГ)17,2х39,2х34 см
Мясорубка Panasonic MK-GM1701STQ работает с производительностью до 2,6 кг/мин. за счет максимальной мощности до 1700 Вт, достигаемой при блокировке вала. Прибор снабжен 2 дисками для фарша и насадкой для приготовления колбасок-кеббе. Функция реверса поможет достать жилистый кусочек мяса, не разбирая мясорубку полностью. Лоток для загрузки мяса изготовлен из прочного металла, двигатель мясорубки имеет защиту от перегрева, что обеспечит прибору долгий срок эксплуатации. Прорезиненные ножки предотвратят скольжение прибора по столу во время работы.


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Самовывоз невозможен
Мясорубка Panasonic MK-GM1701STQ серебристый - этот товар вы можете купить по цене 14120 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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