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Мясорубка Bosch MFW3X10B черный

Артикул: 311433
  • Мясорубка Bosch MFW3X10B черный - фото 1
  • Мясорубка Bosch MFW3X10B черный - фото 2
  • Мясорубка Bosch MFW3X10B черный - фото 3
  • Мясорубка Bosch MFW3X10B черный - фото 4
  • Мясорубка Bosch MFW3X10B черный - фото 5
  • Мясорубка Bosch MFW3X10B черный - фото 6
  • Мясорубка Bosch MFW3X10B черный - фото 7
  • Мясорубка Bosch MFW3X10B черный - фото 8
  • Мясорубка Bosch MFW3X10B черный - фото 9
  • Мясорубка Bosch MFW3X10B черный - фото 10
Мясорубка Bosch MFW3X10B черный - фото 1
Мясорубка Bosch MFW3X10B черный - фото 2
Мясорубка Bosch MFW3X10B черный - фото 3
Мясорубка Bosch MFW3X10B черный - фото 4
Мясорубка Bosch MFW3X10B черный - фото 5
Мясорубка Bosch MFW3X10B черный - фото 6
Мясорубка Bosch MFW3X10B черный - фото 7
Мясорубка Bosch MFW3X10B черный - фото 8
Мясорубка Bosch MFW3X10B черный - фото 9
Мясорубка Bosch MFW3X10B черный - фото 10
9 050 руб. 
10 725 руб. 
Купить
+ 161 КэтКоинов
Артикул: 311433
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендBosch
Тип товараМясорубки
Цветчерный
Номинальная мощность500 Вт
Максимальная мощность2000 Вт
Мощность при блокировке вала2000 Вт
Система реверсаесть
Максимальное время непрерывной работы10 мин
Максимальная производительность, кг/мин2.5
Мытье в посудомоечной машинеда
Страна бренда Германия
Материал корпусапластик
Материал лоткапластик
Соковыжималканет
Насадкидля колбас, диск для фарша
Функции и особенностиотсек для хранения насадок
Комплектациянасадка для приготовления колбас, диск для фарша, лоток, толкатель
Прочеепрорезиненные ножки
Вес4.04 кг
Размеры (ВхШхГ)25х16х23 см
Функция реверс позволяет провернуть шнек в обратном направлении. Нож с двусторонней заточкой для более эффективной работы. Резиновые ножки для устойчивости. Большой загрузочный лоток с толкателем. Отсек для хранения формовочных дисков. Компактный при хранении. Аксессуары в комплекте: три перфорированных диска с отверстиями 2,7 / 4 / 8 мм, насадка для колбас.


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Мясорубка Bosch MFW3X10B черный - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 9050 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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