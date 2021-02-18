Светильник настольный SONNEN TL-007 на подставке+струбцина, 40 Вт, Е27, ЧЕРНЫЙ, высота 60см, 235540

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|Бренд
|SONNEN
|Тип товара
|Настольные светильники
|Тип светильника
|для рабочего стола
|Стиль
|классика
|Тип цоколя
|E27
|Тип крепления
|подставка, струбцина
|Количество ламп
|1
|Выключатель на корпусе
|нет
|Максимальная мощность лампы, Вт
|40
|Материал основания
|металл
|Материал плафона/абажура
|металл
|Высота, см
|60
Для светильника высотой 60 см подходит любая технология бытовых ламп (накаливания, люминисцентная, светодиодная) с цоколем Е27, благодаря чему можно самостоятельно выбрать яркость и оттенок света. При использовании лампы накаливания, максимальная мощность не должна превышать 40 Вт. Сочетание пластика с металлом придает прочность корпусу.
Поставляется в комплекте с подставкой и струбциной. Лампочка в комплект не входит.
Настольный светильник SONNEN TL-007 высокого качества по доступной цене можно приобрести в нашем интернет-магазине!
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