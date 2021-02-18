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Главная Товары для дома и интерьера Освещение Настольные светильники SONNEN Светильник настольный SONNEN TL-007 на подставке+струбцина, 40 Вт, Е27, БЕЛЫЙ, высота 60см, 235539

Светильник настольный SONNEN TL-007 на подставке+струбцина, 40 Вт, Е27, БЕЛЫЙ, высота 60см, 235539

Артикул: 311429
  • Светильник настольный SONNEN TL-007 на подставке+струбцина, 40 Вт, Е27, БЕЛЫЙ, высота 60см, 235539 - фото 1
  • Светильник настольный SONNEN TL-007 на подставке+струбцина, 40 Вт, Е27, БЕЛЫЙ, высота 60см, 235539 - фото 2
  • Светильник настольный SONNEN TL-007 на подставке+струбцина, 40 Вт, Е27, БЕЛЫЙ, высота 60см, 235539 - фото 3
  • Светильник настольный SONNEN TL-007 на подставке+струбцина, 40 Вт, Е27, БЕЛЫЙ, высота 60см, 235539 - фото 4
  • Светильник настольный SONNEN TL-007 на подставке+струбцина, 40 Вт, Е27, БЕЛЫЙ, высота 60см, 235539 - фото 5
  • Светильник настольный SONNEN TL-007 на подставке+струбцина, 40 Вт, Е27, БЕЛЫЙ, высота 60см, 235539 - фото 6
  • Светильник настольный SONNEN TL-007 на подставке+струбцина, 40 Вт, Е27, БЕЛЫЙ, высота 60см, 235539 - фото 7
  • Светильник настольный SONNEN TL-007 на подставке+струбцина, 40 Вт, Е27, БЕЛЫЙ, высота 60см, 235539 - фото 8
  • Светильник настольный SONNEN TL-007 на подставке+струбцина, 40 Вт, Е27, БЕЛЫЙ, высота 60см, 235539 - фото 9
Светильник настольный SONNEN TL-007 на подставке+струбцина, 40 Вт, Е27, БЕЛЫЙ, высота 60см, 235539 - фото 1
Светильник настольный SONNEN TL-007 на подставке+струбцина, 40 Вт, Е27, БЕЛЫЙ, высота 60см, 235539 - фото 2
Светильник настольный SONNEN TL-007 на подставке+струбцина, 40 Вт, Е27, БЕЛЫЙ, высота 60см, 235539 - фото 3
Светильник настольный SONNEN TL-007 на подставке+струбцина, 40 Вт, Е27, БЕЛЫЙ, высота 60см, 235539 - фото 4
Светильник настольный SONNEN TL-007 на подставке+струбцина, 40 Вт, Е27, БЕЛЫЙ, высота 60см, 235539 - фото 5
Светильник настольный SONNEN TL-007 на подставке+струбцина, 40 Вт, Е27, БЕЛЫЙ, высота 60см, 235539 - фото 6
Светильник настольный SONNEN TL-007 на подставке+струбцина, 40 Вт, Е27, БЕЛЫЙ, высота 60см, 235539 - фото 7
Светильник настольный SONNEN TL-007 на подставке+струбцина, 40 Вт, Е27, БЕЛЫЙ, высота 60см, 235539 - фото 8
Светильник настольный SONNEN TL-007 на подставке+струбцина, 40 Вт, Е27, БЕЛЫЙ, высота 60см, 235539 - фото 9
1 230 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 311429
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендSONNEN
Тип товараНастольные светильники
Тип светильникадля рабочего стола
Стильклассика
Тип цоколяE27
Тип крепленияподставка, струбцина
Количество ламп1
Выключатель на корпусенет
Максимальная мощность лампы, Вт40
Материал основанияметалл
Материал плафона/абажураметалл
Высота, см60

Для светильника высотой 60 см подходит любая технология бытовых ламп (накаливания, люминесцентная, светодиодная) с цоколем Е27, благодаря чему можно самостоятельно выбрать яркость и оттенок света. При использовании лампы накаливания, максимальная мощность не должна превышать 40 Вт. Сочетание пластика с металлом придает прочность корпусу. Поставляется в комплекте с подставкой и струбциной. Лампочка в комплект не входит.

Настольный светильник SONNEN TL-007 высокого качества по доступной цене можно приобрести в нашем интернет-магазине!



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Светильник настольный SONNEN TL-007 на подставке+струбцина, 40 Вт, Е27, БЕЛЫЙ, высота 60см, 235539 - данный товар вы можете купить по цене 1230 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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