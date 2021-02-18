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Главная Товары для дома и интерьера Освещение Настольные светильники SONNEN Светильник настольный SONNEN PH-329, на подставке, СВЕТОДИОД, 6Вт,АККУМ, заряд отUSB, черный, 236694

Светильник настольный SONNEN PH-329, на подставке, СВЕТОДИОД, 6Вт,АККУМ, заряд отUSB, черный, 236694

Артикул: 311424
  • Светильник настольный SONNEN PH-329, на подставке, СВЕТОДИОД, 6Вт,АККУМ, заряд отUSB, черный, 236694 - фото 1
  • Светильник настольный SONNEN PH-329, на подставке, СВЕТОДИОД, 6Вт,АККУМ, заряд отUSB, черный, 236694 - фото 2
  • Светильник настольный SONNEN PH-329, на подставке, СВЕТОДИОД, 6Вт,АККУМ, заряд отUSB, черный, 236694 - фото 3
  • Светильник настольный SONNEN PH-329, на подставке, СВЕТОДИОД, 6Вт,АККУМ, заряд отUSB, черный, 236694 - фото 4
  • Светильник настольный SONNEN PH-329, на подставке, СВЕТОДИОД, 6Вт,АККУМ, заряд отUSB, черный, 236694 - фото 5
  • Светильник настольный SONNEN PH-329, на подставке, СВЕТОДИОД, 6Вт,АККУМ, заряд отUSB, черный, 236694 - фото 6
  • Светильник настольный SONNEN PH-329, на подставке, СВЕТОДИОД, 6Вт,АККУМ, заряд отUSB, черный, 236694 - фото 7
  • Светильник настольный SONNEN PH-329, на подставке, СВЕТОДИОД, 6Вт,АККУМ, заряд отUSB, черный, 236694 - фото 8
  • Светильник настольный SONNEN PH-329, на подставке, СВЕТОДИОД, 6Вт,АККУМ, заряд отUSB, черный, 236694 - фото 9
Светильник настольный SONNEN PH-329, на подставке, СВЕТОДИОД, 6Вт,АККУМ, заряд отUSB, черный, 236694 - фото 1
Светильник настольный SONNEN PH-329, на подставке, СВЕТОДИОД, 6Вт,АККУМ, заряд отUSB, черный, 236694 - фото 2
Светильник настольный SONNEN PH-329, на подставке, СВЕТОДИОД, 6Вт,АККУМ, заряд отUSB, черный, 236694 - фото 3
Светильник настольный SONNEN PH-329, на подставке, СВЕТОДИОД, 6Вт,АККУМ, заряд отUSB, черный, 236694 - фото 4
Светильник настольный SONNEN PH-329, на подставке, СВЕТОДИОД, 6Вт,АККУМ, заряд отUSB, черный, 236694 - фото 5
Светильник настольный SONNEN PH-329, на подставке, СВЕТОДИОД, 6Вт,АККУМ, заряд отUSB, черный, 236694 - фото 6
Светильник настольный SONNEN PH-329, на подставке, СВЕТОДИОД, 6Вт,АККУМ, заряд отUSB, черный, 236694 - фото 7
Светильник настольный SONNEN PH-329, на подставке, СВЕТОДИОД, 6Вт,АККУМ, заряд отUSB, черный, 236694 - фото 8
Светильник настольный SONNEN PH-329, на подставке, СВЕТОДИОД, 6Вт,АККУМ, заряд отUSB, черный, 236694 - фото 9
1 170 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 311424
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендSONNEN
Тип товараНастольные светильники
Тип светильникадля рабочего стола
Стильмодерн
Тип цоколяLED
Тип крепленияподставка
Количество ламп1
Выключатель на корпуседа
Регулировка яркостида
Максимальная мощность лампы, Вт6
Материал основанияпластик
Материал плафона/абажурапластик
Высота, см42.5

В комплекте: - LED-светильник; - руководство пользователя и гарантийный талон; - USB-кабель для подзарядки (адаптер в КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТ). Светильник легок в использовании за счет своей простейшей конструкции. Гибкая стойка позволит направить плафон в любую сторону и отлично осветить необходимое место. Встроенный аккумулятор (Ni-MH) на 1200 мАч позволит использовать светильник в течение 6 часов в необходимом для вас месте: будь то рисование с детьми на полу, чтение на диване или чтение в постели перед сном. Устройство оснащено легким пластиковым корпусом и яркой LED-лампой на 6 Вт. Вы будете довольны освещением с цветовой температурой от 3500 до 4500 K и световым потоком 350 Лм, которое обеспечивают 18 светодиодов. Удобная сенсорная панель позволяет с легкостью управлять светильником и регулировать 3 режима освещения. За счет энергоэффективности подзарядить лампу можно с помощью портативного аккумулятора.

Покупайте настольный светильник SONNEN PH-329 в нашем интернет-магазине по доступной цене!



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Самовывоз невозможен
Светильник настольный SONNEN PH-329, на подставке, СВЕТОДИОД, 6Вт,АККУМ, заряд отUSB, черный, 236694 – стоимость товара 1170 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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