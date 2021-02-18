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Главная Товары для дома и интерьера Освещение Настольные светильники SONNEN Светильник настольный SONNEN BR-819C, на прищепке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 8Вт, белый, 236667

Светильник настольный SONNEN BR-819C, на прищепке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 8Вт, белый, 236667

Артикул: 311396
  • Светильник настольный SONNEN BR-819C, на прищепке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 8Вт, белый, 236667 - фото 1
  • Светильник настольный SONNEN BR-819C, на прищепке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 8Вт, белый, 236667 - фото 2
  • Светильник настольный SONNEN BR-819C, на прищепке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 8Вт, белый, 236667 - фото 3
  • Светильник настольный SONNEN BR-819C, на прищепке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 8Вт, белый, 236667 - фото 4
  • Светильник настольный SONNEN BR-819C, на прищепке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 8Вт, белый, 236667 - фото 5
  • Светильник настольный SONNEN BR-819C, на прищепке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 8Вт, белый, 236667 - фото 6
  • Светильник настольный SONNEN BR-819C, на прищепке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 8Вт, белый, 236667 - фото 7
  • Светильник настольный SONNEN BR-819C, на прищепке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 8Вт, белый, 236667 - фото 8
  • Светильник настольный SONNEN BR-819C, на прищепке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 8Вт, белый, 236667 - фото 9
  • Светильник настольный SONNEN BR-819C, на прищепке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 8Вт, белый, 236667 - фото 10
  • Светильник настольный SONNEN BR-819C, на прищепке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 8Вт, белый, 236667 - фото 11
Светильник настольный SONNEN BR-819C, на прищепке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 8Вт, белый, 236667 - фото 1
Светильник настольный SONNEN BR-819C, на прищепке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 8Вт, белый, 236667 - фото 2
Светильник настольный SONNEN BR-819C, на прищепке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 8Вт, белый, 236667 - фото 3
Светильник настольный SONNEN BR-819C, на прищепке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 8Вт, белый, 236667 - фото 4
Светильник настольный SONNEN BR-819C, на прищепке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 8Вт, белый, 236667 - фото 5
Светильник настольный SONNEN BR-819C, на прищепке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 8Вт, белый, 236667 - фото 6
Светильник настольный SONNEN BR-819C, на прищепке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 8Вт, белый, 236667 - фото 7
Светильник настольный SONNEN BR-819C, на прищепке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 8Вт, белый, 236667 - фото 8
Светильник настольный SONNEN BR-819C, на прищепке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 8Вт, белый, 236667 - фото 9
Светильник настольный SONNEN BR-819C, на прищепке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 8Вт, белый, 236667 - фото 10
Светильник настольный SONNEN BR-819C, на прищепке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 8Вт, белый, 236667 - фото 11
1 560 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 311396
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендSONNEN
Тип товараНастольные светильники
Тип светильникадля рабочего стола
Стильмодерн
Тип цоколяLED
Тип крепленияподставка, прищепка
Количество ламп1
Выключатель на корпуседа
Регулировка яркостида
Максимальная мощность лампы, Вт8
Материал основанияпластик
Материал плафона/абажурапластик
Высота, см31.5

Настольный светильник высотой 31,5 см представлен в классическом белом дизайне, благодаря которому гармонично впишется в офисный или домашний интерьер. Устройство оснащено легким пластиковым корпусом на прищепке и яркой LED-лампой на 8 Вт. Вы будете довольны освещением с цветовой температурой от 4700 до 6000 K и световым потоком 350 Лм, которое обеспечивают 12 светодиодов. Прибор оснащен сенсорным выключателем. Благодаря 3 режимам свечения можно самостоятельно выбрать яркость света.

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Самовывоз невозможен
Светильник настольный SONNEN BR-819C, на прищепке, СВЕТОДИОДНЫЙ, 8Вт, белый, 236667 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1560 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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