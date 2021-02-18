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Ручка перьевая PARKER Vector Stainless Steel CT, корпус серебристый, дет. нерж. сталь, синяя,2025443

Артикул: 311363
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  • Ручка перьевая PARKER Vector Stainless Steel CT, корпус серебристый, дет. нерж. сталь, синяя,2025443 - фото 1
  • Ручка перьевая PARKER Vector Stainless Steel CT, корпус серебристый, дет. нерж. сталь, синяя,2025443 - фото 2
  • Ручка перьевая PARKER Vector Stainless Steel CT, корпус серебристый, дет. нерж. сталь, синяя,2025443 - фото 3
  • Ручка перьевая PARKER Vector Stainless Steel CT, корпус серебристый, дет. нерж. сталь, синяя,2025443 - фото 4
  • Ручка перьевая PARKER Vector Stainless Steel CT, корпус серебристый, дет. нерж. сталь, синяя,2025443 - фото 5
Ручка перьевая PARKER Vector Stainless Steel CT, корпус серебристый, дет. нерж. сталь, синяя,2025443 - фото 1
Ручка перьевая PARKER Vector Stainless Steel CT, корпус серебристый, дет. нерж. сталь, синяя,2025443 - фото 2
Ручка перьевая PARKER Vector Stainless Steel CT, корпус серебристый, дет. нерж. сталь, синяя,2025443 - фото 3
Ручка перьевая PARKER Vector Stainless Steel CT, корпус серебристый, дет. нерж. сталь, синяя,2025443 - фото 4
Ручка перьевая PARKER Vector Stainless Steel CT, корпус серебристый, дет. нерж. сталь, синяя,2025443 - фото 5
1 410 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 311363
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендPARKER
Тип товара

Поставляется в новой подарочной коробке в комплекте с одним картриджем синего цвета и гарантийным талоном с инструкцией.



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Ручка перьевая PARKER Vector Stainless Steel CT, корпус серебристый, дет. нерж. сталь, синяя,2025443 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1410 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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