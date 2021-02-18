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Качественная структура бумаги гарантирует сохранность работ. Многократное при этом наложение пастельных материалов друг на друга не сказывается отрицательно на стабильности красочного слоя. Бумага также может быть использована для дизайнерских работ (скручивание, резка, склеивание, создание карт, декупаж, скрапбукинг).

111734, Папка для пастели/планшет А3, 15л. 5цв, 160г/м2, хлопок 40%, тиснение "Холст", Теплые цвета, ПЛ-8886 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.