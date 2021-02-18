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Главная Канцтовары Папки и системы архивации Папки-регистраторы с арочным механизмом Esselte Папка-регистратор ESSELTE VIVIDA Plus, А4+, с двухстор. покрыт. из пластика, 80мм, белая

Папка-регистратор ESSELTE VIVIDA Plus, А4+, с двухстор. покрыт. из пластика, 80мм, белая

Артикул: 311270
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  • Папка-регистратор ESSELTE VIVIDA Plus, А4+, с двухстор. покрыт. из пластика, 80мм, белая - фото 1
  • Папка-регистратор ESSELTE VIVIDA Plus, А4+, с двухстор. покрыт. из пластика, 80мм, белая - фото 2
  • Папка-регистратор ESSELTE VIVIDA Plus, А4+, с двухстор. покрыт. из пластика, 80мм, белая - фото 3
  • Папка-регистратор ESSELTE VIVIDA Plus, А4+, с двухстор. покрыт. из пластика, 80мм, белая - фото 4
Папка-регистратор ESSELTE VIVIDA Plus, А4+, с двухстор. покрыт. из пластика, 80мм, белая - фото 1
Папка-регистратор ESSELTE VIVIDA Plus, А4+, с двухстор. покрыт. из пластика, 80мм, белая - фото 2
Папка-регистратор ESSELTE VIVIDA Plus, А4+, с двухстор. покрыт. из пластика, 80мм, белая - фото 3
Папка-регистратор ESSELTE VIVIDA Plus, А4+, с двухстор. покрыт. из пластика, 80мм, белая - фото 4
480 руб. 
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Артикул: 311270
В наличии
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БрендEsselte
Тип товара



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Самовывоз невозможен
Папка-регистратор ESSELTE VIVIDA Plus, А4+, с двухстор. покрыт. из пластика, 80мм, белая - стоимость товара 480 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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