Тетрадь А4 120л. BRAUBERG Metropolis, спираль пластиковая, клетка, обложка пластик, СИНИЙ

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Brauberg
|Тип товара
Пластиковая обложка синего цвета надежно защитит внутренний блок от повреждений. Внутренний блок содержит 120 листов офсетной бумаги плотностью 60 г/м2 и белизной 100%. Линовка блока - в клетку с полями. Листы соединены евроспиралью. Формат А4 (210х297 мм).
Порадуйте себя ярким дизайном тетради BRAUBERG "Metropolis"! Все необходимое для ведения записей можно найти на просторах нашего интернет-магазина!
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