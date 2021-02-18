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Главная Канцтовары Офисные принадлежности Степлеры, скобы, антистеплеры Leitz Степлер LEITZ NeXXt, №10, до 10л, пласт. корпус, метал. механизм, красный, 55170025

Степлер LEITZ NeXXt, №10, до 10л, пласт. корпус, метал. механизм, красный, 55170025

Артикул: 311262
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  • Степлер LEITZ NeXXt, №10, до 10л, пласт. корпус, метал. механизм, красный, 55170025 - фото 1
  • Степлер LEITZ NeXXt, №10, до 10л, пласт. корпус, метал. механизм, красный, 55170025 - фото 2
  • Степлер LEITZ NeXXt, №10, до 10л, пласт. корпус, метал. механизм, красный, 55170025 - фото 3
Степлер LEITZ NeXXt, №10, до 10л, пласт. корпус, метал. механизм, красный, 55170025 - фото 1
Степлер LEITZ NeXXt, №10, до 10л, пласт. корпус, метал. механизм, красный, 55170025 - фото 2
Степлер LEITZ NeXXt, №10, до 10л, пласт. корпус, метал. механизм, красный, 55170025 - фото 3
410 руб. 
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Артикул: 311262
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендLeitz
Тип товара



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Степлер LEITZ NeXXt, №10, до 10л, пласт. корпус, метал. механизм, красный, 55170025 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 410 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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