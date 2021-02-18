Чековая лента ТЕРМОБУМАГА 57мм(диаметр 30мм, длина 11м, втулка 12мм) КОМПЛЕКТ 16шт, BRAUBERG

Cостоит из бумажной основы с нанесением на неё термочувствительного химического состава. Рулоны изготовлены на современном оборудовании, обеспечивающем ровную намотку и отсутствие бумажной пыли. Позволяют получить печать высокого качества и продлевают срок службы оргтехники. Чековая лента с наружным термослоем имеет ширину 57 мм и общую длину 11 м. Диаметр рулона - 30 мм, диаметр втулки - 12 мм. Плотность бумаги чековой ленты - 48 г/м2. Поставляется в термоусадочной пленке. 16 штук в комплекте.

Данный товар относится к средней ценовой категории.

Чековая лента BRAUBERG - это прекрасное соотношение доступной цены и высокого качества! Вместе с ней можно забыть о таких проблемах, как замятие бумаги. Приобрести товар можно в нашем интернет-магазине.