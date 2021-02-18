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Главная Канцтовары Бумага Бумага для оргтехники Brauberg Чековая лента ТЕРМОБУМАГА 57мм(диаметр 30мм, длина 11м, втулка 12мм) КОМПЛЕКТ 16шт, BRAUBERG

Чековая лента ТЕРМОБУМАГА 57мм(диаметр 30мм, длина 11м, втулка 12мм) КОМПЛЕКТ 16шт, BRAUBERG

Артикул: 311254
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  • Чековая лента ТЕРМОБУМАГА 57мм(диаметр 30мм, длина 11м, втулка 12мм) КОМПЛЕКТ 16шт, BRAUBERG - фото 1
  • Чековая лента ТЕРМОБУМАГА 57мм(диаметр 30мм, длина 11м, втулка 12мм) КОМПЛЕКТ 16шт, BRAUBERG - фото 2
  • Чековая лента ТЕРМОБУМАГА 57мм(диаметр 30мм, длина 11м, втулка 12мм) КОМПЛЕКТ 16шт, BRAUBERG - фото 3
Чековая лента ТЕРМОБУМАГА 57мм(диаметр 30мм, длина 11м, втулка 12мм) КОМПЛЕКТ 16шт, BRAUBERG - фото 1
Чековая лента ТЕРМОБУМАГА 57мм(диаметр 30мм, длина 11м, втулка 12мм) КОМПЛЕКТ 16шт, BRAUBERG - фото 2
Чековая лента ТЕРМОБУМАГА 57мм(диаметр 30мм, длина 11м, втулка 12мм) КОМПЛЕКТ 16шт, BRAUBERG - фото 3
280 руб. 
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Артикул: 311254
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендBrauberg
Тип товара

Cостоит из бумажной основы с нанесением на неё термочувствительного химического состава. Рулоны изготовлены на современном оборудовании, обеспечивающем ровную намотку и отсутствие бумажной пыли. Позволяют получить печать высокого качества и продлевают срок службы оргтехники. Чековая лента с наружным термослоем имеет ширину 57 мм и общую длину 11 м. Диаметр рулона - 30 мм, диаметр втулки - 12 мм. Плотность бумаги чековой ленты - 48 г/м2. Поставляется в термоусадочной пленке. 16 штук в комплекте.

Данный товар относится к средней ценовой категории.

Чековая лента BRAUBERG - это прекрасное соотношение доступной цены и высокого качества! Вместе с ней можно забыть о таких проблемах, как замятие бумаги. Приобрести товар можно в нашем интернет-магазине.



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Чековая лента ТЕРМОБУМАГА 57мм(диаметр 30мм, длина 11м, втулка 12мм) КОМПЛЕКТ 16шт, BRAUBERG - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 280 руб., позвонив по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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