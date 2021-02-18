Тетрадь на кольцах А5 (175х220мм), 120л, пластик, с резинкой, HATBER METALLIC, серый

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|Бренд
|Hatber
|Тип товара
Тетрадь А5 формата 120 листов.
Обложка: пластик, толщина 0,6 мм.
Внутренний блок: офсет 60 г/м2, клетка.
Скрепление: на 4-х кольцах, на резинке.
Упаковка: индивидуальная в термоусадочную пленку.
Стильная вырубка под кольца надежно удерживает тетрадь закрытой, фиксирует резинку и предотвращает её соскальзывание. Кольцевой механизм обеспечивает удобную и быструю смену или добавление листов.
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