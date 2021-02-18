Пастель сухая художественная BRAUBERG ART DEBUT, 36 цветов, круглое сечение

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|Бренд
|Brauberg
|Тип товара
Легко ложится на различные фактуры цветной бумаги, бумагу для рисования, холст, картон, дерево, керамику. Также можно наносить на влажную поверхность или размывать водой для достижения акварельного эффекта. 36 цветов позволяют полностью передать палитру цветов. Высокое качество пигментов и связующего обеспечивает низкий расход материала, хорошую укрывистость и яркость цвета. Пастель имеет вид брусков с круглым сечением, обёрнутых в бумажную обёртку. Она позволяет сохранять руки и одежду чистыми. Не токсична и безопасна при использовании. При попадании на одежду или кожу рук легко смывается тёплой водой. Благодаря компактной упаковке удобно брать с собой.
Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.
Все необходимое для творчества можно найти в нашем интернет-магазине!
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