Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(831)261-04-76
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Канцтовары Офисные принадлежности Степлеры, скобы, антистеплеры Brauberg Скобы для степлера №23/23, 1000 штук, СВЕРХПРОЧНЫЕ, до 190 листов, BRAUBERG, 227718

Скобы для степлера №23/23, 1000 штук, СВЕРХПРОЧНЫЕ, до 190 листов, BRAUBERG, 227718

Артикул: 311219
Скидки до 10% на канцелярию по промокодам!
  • Скобы для степлера №23/23, 1000 штук, СВЕРХПРОЧНЫЕ, до 190 листов, BRAUBERG, 227718 - фото 1
  • Скобы для степлера №23/23, 1000 штук, СВЕРХПРОЧНЫЕ, до 190 листов, BRAUBERG, 227718 - фото 2
  • Скобы для степлера №23/23, 1000 штук, СВЕРХПРОЧНЫЕ, до 190 листов, BRAUBERG, 227718 - фото 3
Скобы для степлера №23/23, 1000 штук, СВЕРХПРОЧНЫЕ, до 190 листов, BRAUBERG, 227718 - фото 1
Скобы для степлера №23/23, 1000 штук, СВЕРХПРОЧНЫЕ, до 190 листов, BRAUBERG, 227718 - фото 2
Скобы для степлера №23/23, 1000 штук, СВЕРХПРОЧНЫЕ, до 190 листов, BRAUBERG, 227718 - фото 3
190 руб. 
Купить
Артикул: 311219
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Поделиться:
БрендBrauberg
Тип товара

Сверхпрочные, устойчивые к смятию скобы для степлера имеют цинковое покрытие, которое защищает их от коррозии. Максимальное количество сшиваемых листов - 190 штук. Продаются в картонной упаковке по 1000 штук в каждой, что является оптимальным вариантом для долговременного использования.

Скобы для степлера BRAUBERG обеспечат надежное и качественное скрепление документов!



Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Скобы для степлера №23/23, 1000 штук, СВЕРХПРОЧНЫЕ, до 190 листов, BRAUBERG, 227718 - этот товар вы можете купить по цене 190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(831)261-04-76 в Нижнем Новгороде.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Нижнем Новгороде

8 (831) 261-04-76

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...