Обложка для паспорта натуральная кожа Croc, PASSPORT, красная, BRAUBERG

Модель выполнена из натуральной кожи "Croc" насыщенного красного цвета, что подчеркнет стиль и изысканный вкус обладателя. Украшена тисненой надписью "PASSPORT", края прострочены. Снабжена противокражным элементом. На внутреннем развороте расположены два кармана из прозрачного пластика. Благодаря компактным размерам 97х138 мм удобно всегда носить с собой. Упакована в пакет с европодвесом.

Данный товар обладает высоким качеством по приемлемой цене.

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